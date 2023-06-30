https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881505909.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 - РИА Новости, 30.06.2023
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:52
2023-06-30T16:52
2023-06-30T23:06
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых задач.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 июня 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 108 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и десять беспилотников.С начала спецоперации российские вооруженные силы вывели из строя 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 1134 реактивные системы залпового огня, 10 413 танков и других бронемашин, 5281 орудие полевой артиллерии и 11 292 единицы автомобильной техники противника.
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых задач.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 июня 2023 года
За минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.
Параллельно ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 108 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и десять беспилотников.
С начала спецоперации российские вооруженные силы вывели из строя 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 1134 реактивные системы залпового огня, 10 413 танков и других бронемашин, 5281 орудие полевой артиллерии и 11 292 единицы автомобильной техники противника.