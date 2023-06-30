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Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.06.2023

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:15

2023-06-30T14:15

2023-06-30T14:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.

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2023

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в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины