https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881453824.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e7bece6b9f78646d23972960192a5e37.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43629a981c365673ed5b8fbc6828faca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении