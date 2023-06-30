Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881453824.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:15
2023-06-30T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e7bece6b9f78646d23972960192a5e37.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43629a981c365673ed5b8fbc6828faca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала