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Киев потерял 160 военных на Донецком направлении

Киев потерял 160 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.06.2023

Киев потерял 160 военных на Донецком направлении

Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 160 бойцов и десять единиц техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:09

2023-06-30T14:09

2023-06-30T14:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла на Донецком направлении около 160 бойцов и десять единиц техники, сообщили в Минобороны.По информации ведомства, подразделения Южной группировки российских войск отразили на этом участке фронта пять атак противника."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа группировка "Восток" отразила атаку мотопехотной роты и нанесла удары по скоплению живой силы и техники ВСУ. А на Запорожском направлении российские подразделения пресекли попытку противника провести разведку боем силами до мотопехотного взвода и уничтожили еще одну ДРГ. Украинские потери на этих направлениях составили до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубицы "Мста-Б" и Д-20.Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила порядка 50 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, САУ "Гвоздика", а также ликвидировала группу диверсантов.На Купянском направлении военнослужащие Западной группировки отразили две атаки, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Там уничтожено около 50 украинских бойцов, две бронемашины и два автомобиля. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противник потерял примерно 45 человек, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", две американские артсистемы М777 и гаубицу "Мста-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 108 районах. Средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять беспилотников.

https://ria.ru/20230630/poteri-1881446242.html

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Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении 2023-06-30T14:09 true PT4M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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