В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере
Инвалида-колясочника, которого на катере унесло в Белое море, спасли с помощью вертолета
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской областиСпасение мужчины, катер которого унесло в Белое море в Архангельской области
Спасение мужчины, катер которого унесло в Белое море в Архангельской области
МУРМАНСК, 30 июн — РИА Новости. Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты в соцсети "ВКонтакте".
Там пояснили, что накануне вечером получили от очевидца сообщение о том, что в районе деревни Инцы Мезенского округа в море унесло катер. Очевидец рассказал, что на борту находился инвалид-колясочник. В самом катере не оказалось аккумуляторов, так что управлять им было невозможно.
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"Как выяснилось, мужчина вместе с друзьями ездил на рыбалку. По возвращении к берегу в ходе разгрузки транспортного средства мужчина остался в лодке один. Из-за неблагоприятных метеоусловий на акватории его начало уносить в море", — уточнили спасатели.
Вместе со 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом они вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8. В третьем часу ночи катер удалось отыскать.
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"Пловец-спасатель спустился в лодку на комплекте для десантирования. С помощью бортовой лебедки вертолета оба подняты на борт. Врач из состава поисково-спасательной группы осмотрел мужчину", — добавили в ведомстве.
Экстренная медпомощь ему не потребовалась. Под утро рыбака доставили в аэропорт Васьково, а оттуда увезли домой в Архангельск.