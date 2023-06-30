https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html

В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере

В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере - РИА Новости, 30.06.2023

В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере

Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:26

2023-06-30T11:26

2023-06-30T11:59

хорошие новости

происшествия

белое море

архангельская область

архангельск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881393884_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_aed5e285aed74ab800b5386febc181bd.jpg

МУРМАНСК, 30 июн — РИА Новости. Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты в соцсети "ВКонтакте". Там пояснили, что накануне вечером получили от очевидца сообщение о том, что в районе деревни Инцы Мезенского округа в море унесло катер. Очевидец рассказал, что на борту находился инвалид-колясочник. В самом катере не оказалось аккумуляторов, так что управлять им было невозможно. "Как выяснилось, мужчина вместе с друзьями ездил на рыбалку. По возвращении к берегу в ходе разгрузки транспортного средства мужчина остался в лодке один. Из-за неблагоприятных метеоусловий на акватории его начало уносить в море", — уточнили спасатели.Вместе со 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом они вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8. В третьем часу ночи катер удалось отыскать. "Пловец-спасатель спустился в лодку на комплекте для десантирования. С помощью бортовой лебедки вертолета оба подняты на борт. Врач из состава поисково-спасательной группы осмотрел мужчину", — добавили в ведомстве.Экстренная медпомощь ему не потребовалась. Под утро рыбака доставили в аэропорт Васьково, а оттуда увезли домой в Архангельск.

https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html

белое море

архангельская область

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белое море, архангельская область, архангельск