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В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере - РИА Новости, 30.06.2023
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Хорошие новости
 
11:26 30.06.2023 (обновлено: 11:59 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html
В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере
В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере - РИА Новости, 30.06.2023
В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере
Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:26
2023-06-30T11:59
хорошие новости
происшествия
белое море
архангельская область
архангельск
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МУРМАНСК, 30 июн — РИА Новости. Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты в соцсети "ВКонтакте". Там пояснили, что накануне вечером получили от очевидца сообщение о том, что в районе деревни Инцы Мезенского округа в море унесло катер. Очевидец рассказал, что на борту находился инвалид-колясочник. В самом катере не оказалось аккумуляторов, так что управлять им было невозможно. &quot;Как выяснилось, мужчина вместе с друзьями ездил на рыбалку. По возвращении к берегу в ходе разгрузки транспортного средства мужчина остался в лодке один. Из-за неблагоприятных метеоусловий на акватории его начало уносить в море&quot;, — уточнили спасатели.Вместе со 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом они вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8. В третьем часу ночи катер удалось отыскать. &quot;Пловец-спасатель спустился в лодку на комплекте для десантирования. С помощью бортовой лебедки вертолета оба подняты на борт. Врач из состава поисково-спасательной группы осмотрел мужчину&quot;, — добавили в ведомстве.Экстренная медпомощь ему не потребовалась. Под утро рыбака доставили в аэропорт Васьково, а оттуда увезли домой в Архангельск.
https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html
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происшествия, белое море, архангельская область, архангельск
Хорошие новости, Происшествия, Белое море, Архангельская область, Архангельск
В Белом море спасли инвалида-колясочника, которого в шторм унесло на катере

Инвалида-колясочника, которого на катере унесло в Белое море, спасли с помощью вертолета

© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской областиСпасение мужчины, катер которого унесло в Белое море в Архангельской области
Спасение мужчины, катер которого унесло в Белое море в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области
Спасение мужчины, катер которого унесло в Белое море в Архангельской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 июн — РИА Новости. Архангельские спасатели смогли вытащить из катера инвалида-колясочника, которого в шторм унесло в Белое море, сообщается на странице регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты в соцсети "ВКонтакте".
Там пояснили, что накануне вечером получили от очевидца сообщение о том, что в районе деревни Инцы Мезенского округа в море унесло катер. Очевидец рассказал, что на борту находился инвалид-колясочник. В самом катере не оказалось аккумуляторов, так что управлять им было невозможно.
«

"Как выяснилось, мужчина вместе с друзьями ездил на рыбалку. По возвращении к берегу в ходе разгрузки транспортного средства мужчина остался в лодке один. Из-за неблагоприятных метеоусловий на акватории его начало уносить в море", — уточнили спасатели.

Вместе со 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом они вылетели на место происшествия на вертолете Ми-8. В третьем часу ночи катер удалось отыскать.
«

"Пловец-спасатель спустился в лодку на комплекте для десантирования. С помощью бортовой лебедки вертолета оба подняты на борт. Врач из состава поисково-спасательной группы осмотрел мужчину", — добавили в ведомстве.

Экстренная медпомощь ему не потребовалась. Под утро рыбака доставили в аэропорт Васьково, а оттуда увезли домой в Архангельск.
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Хорошие новостиПроисшествияБелое мореАрхангельская областьАрхангельск
 
 
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