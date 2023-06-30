https://ria.ru/20230630/spasenie-1881342783.html
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек - РИА Новости, 30.06.2023
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек
Пожарные во Владивостоке эвакуировали шестерых взрослых и четверых детей с верхних этажей многоэтажного дома, в котором произошло возгорание, рассказали в ГУ... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:49
2023-06-30T03:49
2023-06-30T03:49
владивосток
приморский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Пожарные во Владивостоке эвакуировали шестерых взрослых и четверых детей с верхних этажей многоэтажного дома, в котором произошло возгорание, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю. По информации ведомства, о возгорании в пятнадцатиэтажном жилом доме пожарным сообщили в 8.18 (1.18 мск) пятницы. На момент их прибытия из балкона на десятом этаже шел густой черный дым. "Звеньями газодымозащитной службы второго пожарно-спасательного отряда с верхних этажей при помощи спасательных устройств по лестничным маршам было спасено десять человек, в том числе четыре ребенка", - говорится в публикации в телеграм-канале приморского ГУ МЧС. Сам пожар потушили, от огня пострадала только одна квартира, поврежденная пламенем на площади около 10 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230629/postradavshie-1881023373.html
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владивосток, приморский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владивосток, Приморский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек, в том числе четырех детей