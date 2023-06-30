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Россиянам рассказали о "минуте тишины" в зонах ЧС
Россиянам рассказали о "минуте тишины" в зонах ЧС - РИА Новости, 30.06.2023
Россиянам рассказали о "минуте тишины" в зонах ЧС
Периодическое объявление в зоне крупного землетрясения "минуты тишины" или так называемого "золотого часа" при разборе завалов обрушившихся зданий существенно... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:52
2023-06-30T02:52
2023-06-30T02:52
россия
сирия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Периодическое объявление в зоне крупного землетрясения "минуты тишины" или так называемого "золотого часа" при разборе завалов обрушившихся зданий существенно увеличивает шансы на спасение людей, которые могут там находиться, информирует МЧС России. "Золотой час" - на первую помощь с большей вероятностью на жизнь. Это 60 минут, когда защитные функции организма работают на пределе и надо успеть спасти", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Отмечается, что при объявлении "минуты тишины" на разборе завалов прекращает работать вся техника, затихают также спасатели. Они внимательно прислушиваются к каждому звуку, так как у пострадавших есть время подать сигнал о помощи. Ранее замглавы МЧС РФ Алексей Серко заявил, комментируя работу спасателей после землетрясения в Сирии в феврале этого года, что при благоприятной погоде люди могут выжить под завалами до пяти дней. Российские спасатели ежечасно объявляли "минуту тишины" для поисков пострадавших в том регионе.
https://ria.ru/20230623/pozhary-1879909623.html
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россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сирия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам рассказали о "минуте тишины" в зонах ЧС
МЧС России: объявление в зоне ЧС "минуты тишины" увеличивает шанс на спасение людей