https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881483001.html
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС
Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:35
2023-06-30T15:35
2023-06-30T15:35
в мире
венгрия
польша
брюссель
петр фиала
евросоюз
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на евродипломатов. "На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши", - информирует агентство, ссылаясь на нескольких дипломатов ЕС. Ранее перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала заявил журналистам, что Польша и Венгрия "блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции", в том числе "фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы". Он отмечал, что около часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции, с темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе.
https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, польша, брюссель, петр фиала, евросоюз
В мире, Венгрия, Польша, Брюссель, Петр Фиала, Евросоюз
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС
DPA: Польша и Венгрия сорвали консенсус по соглашению о миграционной политике ЕС