https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881483001.html

СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС

СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС

Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:35

2023-06-30T15:35

2023-06-30T15:35

в мире

венгрия

польша

брюссель

петр фиала

евросоюз

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на евродипломатов. "На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши", - информирует агентство, ссылаясь на нескольких дипломатов ЕС. Ранее перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала заявил журналистам, что Польша и Венгрия "блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции", в том числе "фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы". Он отмечал, что около часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции, с темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе.

https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html

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польша

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, польша, брюссель, петр фиала, евросоюз