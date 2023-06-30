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СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС - РИА Новости, 30.06.2023
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15:35 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881483001.html
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС
Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:35
2023-06-30T15:35
в мире
венгрия
польша
брюссель
петр фиала
евросоюз
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на евродипломатов. "На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши", - информирует агентство, ссылаясь на нескольких дипломатов ЕС. Ранее перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала заявил журналистам, что Польша и Венгрия "блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции", в том числе "фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы". Он отмечал, что около часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции, с темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе.
https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html
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польша
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в мире, венгрия, польша, брюссель, петр фиала, евросоюз
В мире, Венгрия, Польша, Брюссель, Петр Фиала, Евросоюз
СМИ: Польша и Венгрия заблокировали соглашение о миграционной политике ЕС

DPA: Польша и Венгрия сорвали консенсус по соглашению о миграционной политике ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли прийти к соглашению о единой миграционной политике из-за протеста Польши и Венгрии, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на евродипломатов.
"На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши", - информирует агентство, ссылаясь на нескольких дипломатов ЕС.
Ранее перед началом второго дня работы саммита премьер Чехии Петр Фиала заявил журналистам, что Польша и Венгрия "блокируют практически какой-либо текст, в котором говорится о миграции", в том числе "фактически блокируют финансовые средства, которые могли бы получить украинские беженцы". Он отмечал, что около часа ночи пятницы лидеры 27 стран прервали дебаты по миграционной политике, не выработав общей позиции, с темы миграции они начнут второй день встречи в Брюсселе.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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В миреВенгрияПольшаБрюссельПетр ФиалаЕвросоюз
 
 
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