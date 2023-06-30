https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html

Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения

Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения - РИА Новости, 30.06.2023

Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения

Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения между двумя странами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:34

2023-06-30T00:34

2023-06-30T02:22

азербайджан

джейхун байрамов

арарат мирзоян

армения

ереван

джордж шульц

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874150877_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_d1399a230441d79a0b32a064197d862c.jpg

БАКУ/ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния."Главы МИД Азербайджана и Армении встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи министры достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки", - говорится в сообщении.Позднее в МИД Армении подтвердили достигнутые в Вашингтоне договоренности по проекту двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Однако во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, о каких именно договоренностях идет речь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1874193686.html

https://ria.ru/20230519/lavrov-1872885159.html

азербайджан

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, джейхун байрамов, арарат мирзоян, армения, ереван, джордж шульц, в мире