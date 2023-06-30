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Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения - РИА Новости, 30.06.2023
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00:34 30.06.2023 (обновлено: 02:22 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения - РИА Новости, 30.06.2023
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения
Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения между двумя странами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:34
2023-06-30T02:22
азербайджан
джейхун байрамов
арарат мирзоян
армения
ереван
джордж шульц
в мире
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БАКУ/ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния."Главы МИД Азербайджана и Армении встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи министры достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки", - говорится в сообщении.Позднее в МИД Армении подтвердили достигнутые в Вашингтоне договоренности по проекту двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Однако во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, о каких именно договоренностях идет речь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1874193686.html
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азербайджан, джейхун байрамов, арарат мирзоян, армения, ереван, джордж шульц, в мире
Азербайджан, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Армения, Ереван, Джордж Шульц, В мире
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились по дополнительным статьям мирного соглашения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния.
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"Главы МИД Азербайджана и Армении встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи министры достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки", - говорится в сообщении.
Позднее в МИД Армении подтвердили достигнутые в Вашингтоне договоренности по проекту двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Однако во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, о каких именно договоренностях идет речь.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
LIVE: Встреча Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Встреча Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении
19 мая, 13:22
 
АзербайджанДжейхун БайрамовАрарат МирзоянАрменияЕреванДжордж ШульцВ мире
 
 
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