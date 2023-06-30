https://ria.ru/20230630/skoraya-1881371817.html

В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат

В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат - РИА Новости, 30.06.2023

В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат

В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:21

2023-06-30T10:21

2023-06-30T10:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

абакан

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава. "Минздравом Хакасии проводится проверка по поводу обращения сотрудников Абаканской станции скорой медицинской помощи. Мы обязательно дадим разъяснения в ближайшее время", - говорится в сообщении. Ранее в региональных СМИ и социальных сетях появилась информация, что 200 медиков станции скорой помощи в Абакане обратились в региональные прокуратуру, ФСБ и "Народный фронт" с жалобами на снижение стимулирующих выплат после повышения зарплат.

https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html

абакан

республика хакасия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абакан, республика хакасия