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В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат - РИА Новости, 30.06.2023
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат
В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:21
2023-06-30T10:21
2023-06-30T10:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абакан
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава. "Минздравом Хакасии проводится проверка по поводу обращения сотрудников Абаканской станции скорой медицинской помощи. Мы обязательно дадим разъяснения в ближайшее время", - говорится в сообщении. Ранее в региональных СМИ и социальных сетях появилась информация, что 200 медиков станции скорой помощи в Абакане обратились в региональные прокуратуру, ФСБ и "Народный фронт" с жалобами на снижение стимулирующих выплат после повышения зарплат.
https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абакан, республика хакасия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Абакан, Республика Хакасия
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат
Минздрав Хакасии начал проверку после жалоб медиков скорой в Абакане на снижение выплат