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В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат - РИА Новости, 30.06.2023
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10:21 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/skoraya-1881371817.html
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат - РИА Новости, 30.06.2023
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат
В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:21
2023-06-30T10:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абакан
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава. "Минздравом Хакасии проводится проверка по поводу обращения сотрудников Абаканской станции скорой медицинской помощи. Мы обязательно дадим разъяснения в ближайшее время", - говорится в сообщении. Ранее в региональных СМИ и социальных сетях появилась информация, что 200 медиков станции скорой помощи в Абакане обратились в региональные прокуратуру, ФСБ и "Народный фронт" с жалобами на снижение стимулирующих выплат после повышения зарплат.
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абакан
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абакан, республика хакасия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Абакан, Республика Хакасия
В Хакасии начали проверку после жалоб медиков скорой на снижение выплат

Минздрав Хакасии начал проверку после жалоб медиков скорой в Абакане на снижение выплат

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодстанция скорой помощи
Подстанция скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подстанция скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. В Хакасии началась проверка после обращения сотрудников станции скорой помощи в столице республики Абакане на снижение зарплат, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.
«
"Минздравом Хакасии проводится проверка по поводу обращения сотрудников Абаканской станции скорой медицинской помощи. Мы обязательно дадим разъяснения в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее в региональных СМИ и социальных сетях появилась информация, что 200 медиков станции скорой помощи в Абакане обратились в региональные прокуратуру, ФСБ и "Народный фронт" с жалобами на снижение стимулирующих выплат после повышения зарплат.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АбаканРеспублика Хакасия
 
 
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