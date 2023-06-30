https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881407430.html

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке - РИА Новости, 30.06.2023

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал к сохранению спокойствия после протестов у шведского посольства в Ираке из-за сожжения Корана в Стокгольме; по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:59

2023-06-30T11:59

2023-06-30T11:59

в мире

швеция

стокгольм (город)

ирак

ульф кристерссон

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал к сохранению спокойствия после протестов у шведского посольства в Ираке из-за сожжения Корана в Стокгольме; по его словам, нет необходимости оскорблять других людей. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Десятки людей пришли в четверг к посольству Швеции в Багдаде на акцию протеста против сожжения Корана, некоторым из них удалось забраться на высокий забор, окружающий дипмиссию, и проникнуть на ее территорию. "Я также думаю, что нам следует быть спокойнее в Швеции. Это серьезная ситуация с точки зрения политики безопасности, и нет никакой необходимости оскорблять других людей", - приводит слова Кристерссона газета Aftonbladet. Как пишет издание, ссылаясь на Кристерссона, премьер отметил, что совершенно неприемлемо, чтобы люди, протестующие против сожжения Корана в Стокгольме, заходили в посольство. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф в четверг сообщил, что Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иракского иммигранта, чтобы судить его.

https://ria.ru/20230629/koran-1881271744.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881293766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, ульф кристерссон