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Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке - РИА Новости, 30.06.2023
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11:59 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881407430.html
Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке
Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке - РИА Новости, 30.06.2023
Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал к сохранению спокойствия после протестов у шведского посольства в Ираке из-за сожжения Корана в Стокгольме; по... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:59
2023-06-30T11:59
в мире
швеция
стокгольм (город)
ирак
ульф кристерссон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал к сохранению спокойствия после протестов у шведского посольства в Ираке из-за сожжения Корана в Стокгольме; по его словам, нет необходимости оскорблять других людей. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". Десятки людей пришли в четверг к посольству Швеции в Багдаде на акцию протеста против сожжения Корана, некоторым из них удалось забраться на высокий забор, окружающий дипмиссию, и проникнуть на ее территорию. "Я также думаю, что нам следует быть спокойнее в Швеции. Это серьезная ситуация с точки зрения политики безопасности, и нет никакой необходимости оскорблять других людей", - приводит слова Кристерссона газета Aftonbladet. Как пишет издание, ссылаясь на Кристерссона, премьер отметил, что совершенно неприемлемо, чтобы люди, протестующие против сожжения Корана в Стокгольме, заходили в посольство. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф в четверг сообщил, что Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иракского иммигранта, чтобы судить его.
https://ria.ru/20230629/koran-1881271744.html
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швеция
стокгольм (город)
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в мире, швеция, стокгольм (город), ирак, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Ирак, Ульф Кристерссон
Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после протестов в Ираке

Премьер Швеции призвал сохранять спокойствие после акции с сожжением Корана в Стокгольме

© AP Photo / Janerik HenrikssonШведский политик Ульф Кристерссон
Шведский политик Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Шведский политик Ульф Кристерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал к сохранению спокойствия после протестов у шведского посольства в Ираке из-за сожжения Корана в Стокгольме; по его словам, нет необходимости оскорблять других людей.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня - в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Коран - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции
29 июня, 18:12
Десятки людей пришли в четверг к посольству Швеции в Багдаде на акцию протеста против сожжения Корана, некоторым из них удалось забраться на высокий забор, окружающий дипмиссию, и проникнуть на ее территорию.
"Я также думаю, что нам следует быть спокойнее в Швеции. Это серьезная ситуация с точки зрения политики безопасности, и нет никакой необходимости оскорблять других людей", - приводит слова Кристерссона газета Aftonbladet.
Как пишет издание, ссылаясь на Кристерссона, премьер отметил, что совершенно неприемлемо, чтобы люди, протестующие против сожжения Корана в Стокгольме, заходили в посольство.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф в четверг сообщил, что Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иракского иммигранта, чтобы судить его.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции
29 июня, 18:57
 
В миреШвецияСтокгольм (город)ИракУльф Кристерссон
 
 
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