https://ria.ru/20230630/shor-1881404107.html

Партия "Шор" бойкотировала заседание парламента Молдавии

Партия "Шор" бойкотировала заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 30.06.2023

Партия "Шор" бойкотировала заседание парламента Молдавии

Депутаты бывшей фракции оппозиционной партии "Шор" в парламенте Молдавии бойкотируют заседание законодательного собрания в знак протеста против произвола... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:51

2023-06-30T11:51

2023-06-30T11:51

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

кишинев

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Депутаты бывшей фракции оппозиционной партии "Шор" в парламенте Молдавии бойкотируют заседание законодательного собрания в знак протеста против произвола правящей партии, сообщает пресс-служба политсилы. "Мы подтверждаем, что и депутаты партии "Действие и солидарность", и президент Майя Санду представляют собой мутный режим и опасность для Молдавии. Они действуют в ущерб национальным интересам и гражданам, они захватили судебную систему и государственные учреждения, которые используют в качестве политической дубины против политических оппонентов, особенно против партии "Шор", которую они объявили неконституционной. Депутаты фракции (расформированной - ред.) "Шор" бойкотируют заседание парламента в знак протеста против произвола властей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политформирования. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881094591.html

https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, илан шор, кишинев, марина таубер