Партия "Шор" бойкотировала заседание парламента Молдавии
"Шор" бойкотировала заседание парламента Молдавии в знак протеста против произвола властей
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Депутаты бывшей фракции оппозиционной партии "Шор" в парламенте Молдавии бойкотируют заседание законодательного собрания в знак протеста против произвола правящей партии, сообщает пресс-служба политсилы.
"Мы подтверждаем, что и депутаты партии "Действие и солидарность", и президент Майя Санду представляют собой мутный режим и опасность для Молдавии. Они действуют в ущерб национальным интересам и гражданам, они захватили судебную систему и государственные учреждения, которые используют в качестве политической дубины против политических оппонентов, особенно против партии "Шор", которую они объявили неконституционной. Депутаты фракции (расформированной - ред.) "Шор" бойкотируют заседание парламента в знак протеста против произвола властей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политформирования.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".