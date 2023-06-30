https://ria.ru/20230630/shkoly-1881515982.html

Хуснуллин поручил сформировать программу ремонта школ в новых регионах

Хуснуллин поручил сформировать программу ремонта школ в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2023

Хуснуллин поручил сформировать программу ремонта школ в новых регионах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил сформировать программу строительства и ремонта школ в новых регионах России до 2026 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:25

2023-06-30T17:25

2023-06-30T17:25

общество

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Недвижимость. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил сформировать программу строительства и ремонта школ в новых регионах России до 2026 года, сообщается на сайте правительства России. "Хуснуллин подчеркнул, что на сегодня уже закончены выпускные экзамены, поэтому необходимо активизировать капремонт, так как до нового учебного года осталось всего два месяца. Вице-премьер также поручил сформировать аналогичную программу по строительству и ремонту школ в четырех новых регионах до 2026 года", - указывается в сообщении по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию в РФ. Программу капремонта российских школ инициировал президент РФ Владимир Путина. Всего до 2026 планируется отремонтировать более 7 тысяч школьных зданий.

https://ria.ru/20230630/turizm-1881354536.html

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общество, россия, марат хуснуллин