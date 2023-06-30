https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html

В школах Ярославской области введут уроки игры в шахматы

В школах Ярославской области введут уроки игры в шахматы - РИА Новости, 30.06.2023

В школах Ярославской области введут уроки игры в шахматы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ученики 1-4 классов школ Ярославской области с 1 сентября будут изучать основы игры в шахматы, из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:50

2023-06-30T16:50

2023-06-30T16:50

общество

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ученики 1-4 классов школ Ярославской области с 1 сентября будут изучать основы игры в шахматы, из областного бюджета на закупку необходимого оборудования выделено порядка 30 миллионов рублей, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Недавно мы с Валентиной Владимировной Терешковой посетили школу №32 в Ярославле, которая носит имя нашей великой землячки. Общались с ребятами, и они рассказывали, что с интересом и пользой проводят перемены, обучаются факультативно игре в шахматы. Запрос есть и у учащихся других образовательных учреждений. Поэтому мы решили масштабировать этот формат на всю область, создать необходимые условия", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным правительства региона, изучать основы игры в шахматы с нового учебного года начнут ученики начальной школы и студенты колледжей. Уроки вводятся в рамках внеурочной деятельности для учеников 350 школ с первого по четвертый класс, а также для студентов 37 колледжей. Сейчас такие занятия уже ведутся в 50 школах региона, отмечается в сообщении. Для реализации проекта планируется приобрести игровые наборы, которые будут доступны в коридорах и классах. "Проводить уроки шахмат будут не только школьные учителя, но и привлеченные специалисты. Сейчас ярославский Институт развития образования разрабатывает программу курсов для педагогов", - подчёркивают в областном правительстве. Сообщается, что на закупку необходимого оборудования – шахмат, часов, магнитно-маркерных шахматных досок – из областного бюджета выделено порядка 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221219/shakhmaty-1839772975.html

https://ria.ru/20230516/shakhmaty-1872233311.html

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общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев