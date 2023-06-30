https://ria.ru/20230630/sdelka-1881395761.html

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки

Для продления зерновой сделки нет никаких аргументов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-брифинге. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:32

2023-06-30T11:32

2023-06-30T12:16

экономика

зерновая сделка

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для продления зерновой сделки нет никаких аргументов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-брифинге."Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она <...> в части украинского зерна давно стала коммерческой", — сказал глава МИД.Ранее на этой неделе источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что вероятность выхода России из соглашения остается высокой.Как отмечал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, зерновая сделка, сергей лавров, россия, украина