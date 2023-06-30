https://ria.ru/20230630/sdelka-1881395761.html
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
Для продления зерновой сделки нет никаких аргументов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-брифинге. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:32
2023-06-30T11:32
2023-06-30T12:16
экономика
зерновая сделка
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Для продления зерновой сделки нет никаких аргументов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-брифинге."Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она <...> в части украинского зерна давно стала коммерческой", — сказал глава МИД.Ранее на этой неделе источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что вероятность выхода России из соглашения остается высокой.Как отмечал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
https://ria.ru/20230630/sdelka-1881341968.html
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Лавров о продлении зерновой сделки
Лавров о продлении зерновой сделки
2023-06-30T11:32
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РИА Новости
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экономика, зерновая сделка, сергей лавров, россия, украина
Экономика, Зерновая сделка, Сергей Лавров, Россия, Украина
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
Глава МИД Лавров: для продления зерновой сделки нет доводов, она давно стала коммерческой