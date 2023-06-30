https://ria.ru/20230630/sdelka-1881341968.html

Лидеры ЕС призвали активизировать "зерновую сделку"

Лидеры ЕС призвали активизировать "зерновую сделку" - РИА Новости, 30.06.2023

Лидеры ЕС призвали активизировать "зерновую сделку"

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили обеспокоенность в связи с "замедлением реализации" черноморской зерновой инициативы и призвали к ее... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:27

2023-06-30T03:27

2023-06-30T03:27

россия

украина

брюссель

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

россельхозбанк

оон

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили обеспокоенность в связи с "замедлением реализации" черноморской зерновой инициативы и призвали к ее полномасштабной реализации. "Евросовет глубоко обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы и призывает к быстрому и полномасштабному возобновлению ее операций", - следует из опубликованного по итогам обсуждения конфликта на Украине заявления. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html

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россия, украина, брюссель, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, россельхозбанк, оон