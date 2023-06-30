https://ria.ru/20230630/ruda-1881515671.html
На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды
На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды - РИА Новости, 30.06.2023
На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды
На Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды, сообщает "ФосАгро". РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:27
2023-06-30T17:27
2023-06-30T17:27
фосагро
новости компаний - экономика
мурманская область
апатит
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды, сообщает "ФосАгро".Кировский рудник, которому в этом году исполняется 94 года, входит в тройку крупнейших подземных рудников мира. Он ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений. В 2018 году здесь был внедрен не имеющий аналогов в России проект дистанционного управления бурением глубоких скважин. Сегодня три оператора, находясь на поверхности, управляют 15 буровыми установками.Как отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, ежегодно компания направляет на развитие своего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета, который в 2023 году составляет рекордные 67 миллиардов рублей.Благодаря инвестпроектам развития рудно-сырьевой базы, чтобы добыть предыдущую юбилейную 800-милионную тонну руды предприятию понадобилось семь лет – с 2012 по 2019 год. На очередные 100 миллионов тонн ушло всего 4 года."Кировский рудник – флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом. Мы постоянно ведем работу над совершенствованием производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии", - приводятся в сообщении слова директора Кировского филиала АО "Апатит" Андрея Абрашитова.Сегодня наиболее масштабной среди программ развития рудника является проект по строительству горизонта +10 метров. В будущем он должен будет компенсировать мощности выбывающих из строя горизонтов, чтобы не только сохранить объемы добычи рудника в целом, но и нарастить их до 25 миллионов тонн к 2025 году."Проходка вскрывающих выработок здесь началась в 2015 году. В феврале 2022 года успешно запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс горизонта + 10 метров – Кировское крыло. Следующим этапом развития рудника станет ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса горизонта + 10 метров – Юкспорского крыла, старт его промышленной эксплуатации запланирован на октябрь 2023 года", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, новости компаний - экономика, мурманская область, апатит
ФосАгро, Новости компаний - Экономика, Мурманская область, Апатит
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды, сообщает "ФосАгро".
Кировский рудник, которому в этом году исполняется 94 года, входит в тройку крупнейших подземных рудников мира. Он ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений. В 2018 году здесь был внедрен не имеющий аналогов в России
проект дистанционного управления бурением глубоких скважин. Сегодня три оператора, находясь на поверхности, управляют 15 буровыми установками.
Как отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, ежегодно компания направляет на развитие своего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета, который в 2023 году составляет рекордные 67 миллиардов рублей.
Благодаря инвестпроектам развития рудно-сырьевой базы, чтобы добыть предыдущую юбилейную 800-милионную тонну руды предприятию понадобилось семь лет – с 2012 по 2019 год. На очередные 100 миллионов тонн ушло всего 4 года.
"Кировский рудник – флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом. Мы постоянно ведем работу над совершенствованием производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии", - приводятся в сообщении слова директора Кировского филиала АО "Апатит" Андрея Абрашитова.
Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025
Сегодня наиболее масштабной среди программ развития рудника является проект по строительству горизонта +10 метров. В будущем он должен будет компенсировать мощности выбывающих из строя горизонтов, чтобы не только сохранить объемы добычи рудника в целом, но и нарастить их до 25 миллионов тонн к 2025 году.
"Проходка вскрывающих выработок здесь началась в 2015 году. В феврале 2022 года успешно запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс горизонта + 10 метров – Кировское крыло. Следующим этапом развития рудника станет ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса горизонта + 10 метров – Юкспорского крыла, старт его промышленной эксплуатации запланирован на октябрь 2023 года", - пояснили в компании.