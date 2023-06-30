https://ria.ru/20230630/ruda-1881515671.html

На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды

На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды - РИА Новости, 30.06.2023

На Кировском руднике "ФосАгро" отгрузили 900-миллионную тонну руды

На Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды, сообщает "ФосАгро". РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:27

2023-06-30T17:27

2023-06-30T17:27

фосагро

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Кировском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды, сообщает "ФосАгро".Кировский рудник, которому в этом году исполняется 94 года, входит в тройку крупнейших подземных рудников мира. Он ведёт отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений. В 2018 году здесь был внедрен не имеющий аналогов в России проект дистанционного управления бурением глубоких скважин. Сегодня три оператора, находясь на поверхности, управляют 15 буровыми установками.Как отметил генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, ежегодно компания направляет на развитие своего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета, который в 2023 году составляет рекордные 67 миллиардов рублей.Благодаря инвестпроектам развития рудно-сырьевой базы, чтобы добыть предыдущую юбилейную 800-милионную тонну руды предприятию понадобилось семь лет – с 2012 по 2019 год. На очередные 100 миллионов тонн ушло всего 4 года."Кировский рудник – флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом. Мы постоянно ведем работу над совершенствованием производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии", - приводятся в сообщении слова директора Кировского филиала АО "Апатит" Андрея Абрашитова.Сегодня наиболее масштабной среди программ развития рудника является проект по строительству горизонта +10 метров. В будущем он должен будет компенсировать мощности выбывающих из строя горизонтов, чтобы не только сохранить объемы добычи рудника в целом, но и нарастить их до 25 миллионов тонн к 2025 году."Проходка вскрывающих выработок здесь началась в 2015 году. В феврале 2022 года успешно запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс горизонта + 10 метров – Кировское крыло. Следующим этапом развития рудника станет ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса горизонта + 10 метров – Юкспорского крыла, старт его промышленной эксплуатации запланирован на октябрь 2023 года", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика, мурманская область, апатит