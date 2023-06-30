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В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/rubezhnoe-1881543773.html
В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году
В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году - РИА Новости, 30.06.2023
В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году
Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:55
2023-06-30T18:55
специальная военная операция на украине
безопасность
рубежное
луганская народная республика
россия
анна сорока
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости советник врио главы республики Анна Сорока. "Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти проводит розыск и вскрытие мест спонтанных захоронений в городе Рубежное. В течение недели были подняты останки восьми человек", - сказала Сорока. Она добавила, что работа указанной группы ведется совместно с представителями Следственного комитета и МВД России, проводится необходимый комплекс первичных оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинские экспертизы. "Сегодня мы работаем в городе Рубежное, на улице Чкалова, которая практически полностью разрушена", - сообщил замкомандира полевой команды межведомственной группы Даниил Стяжкин. По его словам, о захоронении трех человек – двух женщин и мужчины, убитых при украинском обстреле, члены межведомственной группы узнали от соседей-очевидцев. Стяжкин сообщил, что все обнаруженные в Рубежном останки мирных жителей преданы земле на городском кладбище с соблюдением всех религиозных канонов.
https://ria.ru/20230518/zakhoronenie-1872743937.html
рубежное
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безопасность, рубежное, луганская народная республика, россия, анна сорока, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рубежное, Луганская Народная Республика, Россия, Анна Сорока, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году

В Рубежном перезахоронили останки восьми жителей города, погибших во время боев 2022 года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПерезахоронение останков погибших от обстрелов ВСУ в Рубежном
Перезахоронение останков погибших от обстрелов ВСУ в Рубежном - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Перезахоронение останков погибших от обстрелов ВСУ в Рубежном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости советник врио главы республики Анна Сорока.
"Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти проводит розыск и вскрытие мест спонтанных захоронений в городе Рубежное. В течение недели были подняты останки восьми человек", - сказала Сорока. Она добавила, что работа указанной группы ведется совместно с представителями Следственного комитета и МВД России, проводится необходимый комплекс первичных оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинские экспертизы.
"Сегодня мы работаем в городе Рубежное, на улице Чкалова, которая практически полностью разрушена", - сообщил замкомандира полевой команды межведомственной группы Даниил Стяжкин. По его словам, о захоронении трех человек – двух женщин и мужчины, убитых при украинском обстреле, члены межведомственной группы узнали от соседей-очевидцев. Стяжкин сообщил, что все обнаруженные в Рубежном останки мирных жителей преданы земле на городском кладбище с соблюдением всех религиозных канонов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРубежноеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАнна СорокаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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