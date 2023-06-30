https://ria.ru/20230630/rubezhnoe-1881543773.html

В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году

В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году - РИА Новости, 30.06.2023

В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году

Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:55

2023-06-30T18:55

2023-06-30T18:55

специальная военная операция на украине

безопасность

рубежное

луганская народная республика

россия

анна сорока

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости советник врио главы республики Анна Сорока. "Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти проводит розыск и вскрытие мест спонтанных захоронений в городе Рубежное. В течение недели были подняты останки восьми человек", - сказала Сорока. Она добавила, что работа указанной группы ведется совместно с представителями Следственного комитета и МВД России, проводится необходимый комплекс первичных оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинские экспертизы. "Сегодня мы работаем в городе Рубежное, на улице Чкалова, которая практически полностью разрушена", - сообщил замкомандира полевой команды межведомственной группы Даниил Стяжкин. По его словам, о захоронении трех человек – двух женщин и мужчины, убитых при украинском обстреле, члены межведомственной группы узнали от соседей-очевидцев. Стяжкин сообщил, что все обнаруженные в Рубежном останки мирных жителей преданы земле на городском кладбище с соблюдением всех религиозных канонов.

https://ria.ru/20230518/zakhoronenie-1872743937.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, рубежное, луганская народная республика, россия, анна сорока, ситуация в днр и лнр