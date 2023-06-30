В Рубежном перезахоронили останки восьми человек, погибших в 2022 году
В Рубежном перезахоронили останки восьми жителей города, погибших во время боев 2022 года
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПерезахоронение останков погибших от обстрелов ВСУ в Рубежном
Перезахоронение останков погибших от обстрелов ВСУ в Рубежном. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Останки восьми человек, погибших в прошлом году в результате боев за Рубежное в ЛНР, найдены и перезахоронены в городе в течение недели, сообщила РИА Новости советник врио главы республики Анна Сорока.
"Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти проводит розыск и вскрытие мест спонтанных захоронений в городе Рубежное. В течение недели были подняты останки восьми человек", - сказала Сорока. Она добавила, что работа указанной группы ведется совместно с представителями Следственного комитета и МВД России, проводится необходимый комплекс первичных оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинские экспертизы.
"Сегодня мы работаем в городе Рубежное, на улице Чкалова, которая практически полностью разрушена", - сообщил замкомандира полевой команды межведомственной группы Даниил Стяжкин. По его словам, о захоронении трех человек – двух женщин и мужчины, убитых при украинском обстреле, члены межведомственной группы узнали от соседей-очевидцев. Стяжкин сообщил, что все обнаруженные в Рубежном останки мирных жителей преданы земле на городском кладбище с соблюдением всех религиозных канонов.