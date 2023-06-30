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"Аэрофлот" с 5 июля введет дополнительный рейс между Москвой и Казанью - РИА Новости, 30.06.2023
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19:14 30.06.2023
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"Аэрофлот" с 5 июля введет дополнительный рейс между Москвой и Казанью
"Аэрофлот" с 5 июля введет дополнительный рейс между Москвой и Казанью - РИА Новости, 30.06.2023
"Аэрофлот" с 5 июля введет дополнительный рейс между Москвой и Казанью
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля введёт дополнительный рейс между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:14
2023-06-30T19:14
аэрофлот
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москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля введёт дополнительный рейс между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительный рейс между Москвой и Казанью. С 5 июля будет выполняться новый рейс SU1266/1267 из "Шереметьево" с частотой пять раз в неделю", - говорится в сообщении. Таким образом, в июле-августе "Аэрофлот" будет выполнять в столицу Татарстана до 10 ежедневных рейсов. Общая еженедельная частота полётов "Аэрофлота" и авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") между Москвой и Казанью будет составлять до 82 рейсов.
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аэрофлот, казань, москва, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Казань, Москва, Новости компаний - Экономика

"Аэрофлот" с 5 июля введет дополнительный рейс между Москвой и Казанью

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань"
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 5 июля введёт дополнительный рейс между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительный рейс между Москвой и Казанью. С 5 июля будет выполняться новый рейс SU1266/1267 из "Шереметьево" с частотой пять раз в неделю", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июле-августе "Аэрофлот" будет выполнять в столицу Татарстана до 10 ежедневных рейсов. Общая еженедельная частота полётов "Аэрофлота" и авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") между Москвой и Казанью будет составлять до 82 рейсов.
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