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Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки
Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки - РИА Новости, 30.06.2023
Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:58
2023-06-30T19:58
2023-06-30T20:07
роскосмос
наука
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки."Вчера на форуме АСИ обсуждался вопрос о создании и использовании низко-орбитальной группировки, это до 200 километров…Там проблемы, связанные с двигателем, прежде всего, чтобы держать высоту. Это частные компании, мы недавно говорили об этом. Вы сказали, что нужно как раз частные компании привлекать к космосу. Как оцениваете предложение, которое вчера прозвучало? Знаю, что задел есть", - заявил президент в начале встречи.
https://ria.ru/20230615/raketa-1878250883.html
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роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Роскосмос, Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки
Путин на встрече с Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной группировки