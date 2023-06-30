https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html

Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки

Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки - РИА Новости, 30.06.2023

Путин предложил Борисову обсудить развитие низкоорбитальной группировки

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:58

2023-06-30T19:58

2023-06-30T20:07

роскосмос

наука

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил обсудить развитие низкоорбитальной спутниковой группировки."Вчера на форуме АСИ обсуждался вопрос о создании и использовании низко-орбитальной группировки, это до 200 километров…Там проблемы, связанные с двигателем, прежде всего, чтобы держать высоту. Это частные компании, мы недавно говорили об этом. Вы сказали, что нужно как раз частные компании привлекать к космосу. Как оцениваете предложение, которое вчера прозвучало? Знаю, что задел есть", - заявил президент в начале встречи.

https://ria.ru/20230615/raketa-1878250883.html

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2023

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роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия