https://ria.ru/20230630/razrabotka-1881341816.html

В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой

В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой - РИА Новости, 30.06.2023

В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой

"Аварийный чемоданчик" с комплексом звукоподводной связи с аварийной подлодкой создали в России для моряков-спасателей, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:26

2023-06-30T03:26

2023-06-30T05:41

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кронштадт

арктика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Аварийный чемоданчик" с комплексом звукоподводной связи с аварийной подлодкой создали в России для моряков-спасателей, сообщили в пятницу РИА Новости в руководстве НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".Комплекс был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте."Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов", - сообщили в институте.Там добавили, что комплект успешно прошел испытания в суровых условиях в ходе комплексной экспедиции "Умка-2021" в Арктике, подтвердил работу как с подлодкой, так и с водолазом, находящимся под водой.После испытаний на учениях комплекс был доработан под требования ВМФ России. "Принцип работы комплекса заключается в том, что оператор, находящийся на надводном корабле, судне или даже моторной лодке, занимает положение над аварийной подлодкой, опускает в воду антенну (гидрофон) и может голосом общаться с экипажем подлодки", - пояснили в академии.По словам представителей института, комплекс способен работать до глубин около 600 метров.

https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

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россия, кронштадт, арктика, безопасность