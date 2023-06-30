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В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой
В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой - РИА Новости, 30.06.2023
В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой
"Аварийный чемоданчик" с комплексом звукоподводной связи с аварийной подлодкой создали в России для моряков-спасателей, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:26
2023-06-30T03:26
2023-06-30T05:41
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кронштадт
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Аварийный чемоданчик" с комплексом звукоподводной связи с аварийной подлодкой создали в России для моряков-спасателей, сообщили в пятницу РИА Новости в руководстве НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".Комплекс был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте."Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов", - сообщили в институте.Там добавили, что комплект успешно прошел испытания в суровых условиях в ходе комплексной экспедиции "Умка-2021" в Арктике, подтвердил работу как с подлодкой, так и с водолазом, находящимся под водой.После испытаний на учениях комплекс был доработан под требования ВМФ России. "Принцип работы комплекса заключается в том, что оператор, находящийся на надводном корабле, судне или даже моторной лодке, занимает положение над аварийной подлодкой, опускает в воду антенну (гидрофон) и может голосом общаться с экипажем подлодки", - пояснили в академии.По словам представителей института, комплекс способен работать до глубин около 600 метров.
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
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россия, кронштадт, арктика, безопасность
Россия, Кронштадт, Арктика, Безопасность
В России создали "аварийный чемоданчик" для связи с неисправной подлодкой
Для спасателей создали "аварийный чемоданчик" для подводной связи с неисправной подлодкой
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Аварийный чемоданчик" с комплексом звукоподводной связи с аварийной подлодкой создали в России для моряков-спасателей, сообщили в пятницу РИА Новости в руководстве НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия".
Комплекс был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте
.
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"Весь комплект устройств связи помещается в одном чемоданчике. Позволяет осуществлять устойчивую звукоподводную связь с аварийной подлодкой. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов", - сообщили в институте.
Там добавили, что комплект успешно прошел испытания в суровых условиях в ходе комплексной экспедиции "Умка-2021" в Арктике
, подтвердил работу как с подлодкой, так и с водолазом, находящимся под водой.
После испытаний на учениях комплекс был доработан под требования ВМФ России.
"Принцип работы комплекса заключается в том, что оператор, находящийся на надводном корабле, судне или даже моторной лодке, занимает положение над аварийной подлодкой, опускает в воду антенну (гидрофон) и может голосом общаться с экипажем подлодки", - пояснили в академии.
По словам представителей института, комплекс способен работать до глубин около 600 метров.
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