https://ria.ru/20230630/rasizm-1881541718.html
МИД Франции ответил на призыв ООН заняться проблемами расизма в полиции
МИД Франции ответил на призыв ООН заняться проблемами расизма в полиции - РИА Новости, 30.06.2023
МИД Франции ответил на призыв ООН заняться проблемами расизма в полиции
в Twitter, что обвинения в адрес полиции необоснованны. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:46
2023-06-30T18:46
2023-06-30T18:46
франция
в мире
оон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. МИД Франции в ответ на обращение ООН заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции заявил в Twitter, что обвинения в адрес полиции необоснованны. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. "Любое обвинение в расизме или систематической дискриминации со стороны правоохранительных органов абсолютно необоснованно", - говорится в заявлении ведомства.МИД отмечает, что правоохранители Франции решительно борются с дискриминацией. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и других представителей власти. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/meropriyatiya-1881529239.html
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франция, в мире, оон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, В мире, ООН, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
МИД Франции ответил на призыв ООН заняться проблемами расизма в полиции
МИД Франции назвал обвинения ООН по проблемам расизма в полиции страны необоснованными