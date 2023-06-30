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В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/radiatsiya-1881426207.html
В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации
В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации - РИА Новости, 30.06.2023
В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации
Дополнительные устройства для измерения радиации установили в Голосеевском и Святошинском районах Киева, сообщили в пятницу в Telegram-канале городской... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:43
2023-06-30T12:43
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Дополнительные устройства для измерения радиации установили в Голосеевском и Святошинском районах Киева, сообщили в пятницу в Telegram-канале городской государственной администрации. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. "В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения радиации дополнили двумя устройствами – в Голосеевском и Святошинском районах. Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении. По данным администрации, в Киеве сейчас работает семь таких датчиков. Уровень радиации в районах Киева пользователи могут отслеживать с помощью интернет-приложения. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881378535.html
https://ria.ru/20230629/zaes-1881308662.html
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киев, в мире, украина, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации

В двух районах Киева установили дополнительные устройства для измерения уровня радиации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Дополнительные устройства для измерения радиации установили в Голосеевском и Святошинском районах Киева, сообщили в пятницу в Telegram-канале городской государственной администрации.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
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"В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения радиации дополнили двумя устройствами – в Голосеевском и Святошинском районах. Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении. По данным администрации, в Киеве сейчас работает семь таких датчиков. Уровень радиации в районах Киева пользователи могут отслеживать с помощью интернет-приложения.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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