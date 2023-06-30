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Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS в зоне спецоперации
Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.06.2023
Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:14
2023-06-30T14:14
2023-06-30T14:14
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11292 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS в зоне спецоперации
Минобороны: силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили десять дронов ВСУ