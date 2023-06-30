https://ria.ru/20230630/putin-1881527663.html

Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии

Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии - РИА Новости, 30.06.2023

Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии

Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:56

2023-06-30T17:56

2023-06-30T20:04

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

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таиланд

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БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и предрекает неизбежную победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил РИА Новости сам 76-летний публицист, автор ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владелец медийной группы Manager и бывший лидер массового монархического движения "желторубашечников". "Я считаю Владимира Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. Россия мастерски втянула США и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО, но и их бюджеты", - сказал он агентству. Он добавил, что во многих странах НАТО уже происходят протесты "против экономических последствий помощи Украине, которая вызвала заметное снижение уровня жизни населения этих стран". "Одновременно Россия вместе с Китаем и другими странами, не поддерживающими западные санкции против России, постепенно осуществляют дедолларизацию мировых торгово-экономических отношений, переходя на взаимные платежи в национальных валютах", - продолжил Лимтхонгкун, подчеркнув, что при нынешнем уровне внешнего долга США отказ от доллара, как основной валюты экспортно-импортных операций, означает неминуемый крах мирового экономического порядка, основанного на американском долларе. "На Западе много говорят о том, что у России должны вот-вот закончиться снаряды и ракеты. Это полная ерунда, это видно каждому внимательному наблюдателю! Россия бережет своих солдат, наступая медленно, но верно, при этом снаряды и ракеты у России не кончаются, сколько бы это не предсказывали на Западе. Если слушать Запад, то боеприпасы у России должны были закончиться уже не менее пяти раз. Только они не заканчиваются", - сказал агентству таиландский обозреватель. В конфликте с Россией, уверен он, Украина не в состоянии победить ни при каком объеме западной помощи. Тем более, что "речка западной помощи уже начинает постепенно мелеть и пересыхать". "Я очень уважаю Владимира Путина еще и как мирового лидера, обладающего даром величайшего терпения. Он многие годы делал все возможное, чтобы мирно договориться с Западом об условиях обеспечения национальной безопасности России и об архитектуре безопасности в мире", - сказал он. Лимтхонгкун подчеркнул, что Запад вместо того, "чтобы прислушаться и обсудить с Россией эти условия, пошел по пути создания на Украине антироссийского плацдарма". "Обо всем этом я и другие таиландские комментаторы, хорошо понимающие разрушительность западной политики как для Европы, так и для Азии, особенно для Таиланда, регулярно рассказываем в эфире, пишем в СМИ и социальных сетях. Если почитать комментарии моих зрителей и слушателей, а их несколько миллионов, то вы не найдете в них одобрения действий Запада на Украине или критики в адрес России в связи с конфликтом на Украине", - подытожил он. "В таиландском эфире сейчас идет острая борьба мнений и нарративов в отношении российской специальной военной операции на Украине. Данная борьба обострилась в последнее время в связи с выборами в Таиланде: Россию критикуют политики и обозреватели, стоящие на откровенно прозападных позициях "истинной демократии" и "международных отношений, основанных на правилах", вашингтонских правилах. Однако многие в нашей стране понимают, что деятельность этих политиков и обозревателей направлена на подрыв национальных интересов и национальной безопасности Таиланда", - сказал Лимтхонгкун.

https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, нато, таиланд, в мире