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Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии - РИА Новости, 30.06.2023
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17:56 30.06.2023 (обновлено: 20:04 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/putin-1881527663.html
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии - РИА Новости, 30.06.2023
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии
Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:56
2023-06-30T20:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
нато
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и предрекает неизбежную победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил РИА Новости сам 76-летний публицист, автор ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владелец медийной группы Manager и бывший лидер массового монархического движения "желторубашечников". "Я считаю Владимира Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. Россия мастерски втянула США и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО, но и их бюджеты", - сказал он агентству. Он добавил, что во многих странах НАТО уже происходят протесты "против экономических последствий помощи Украине, которая вызвала заметное снижение уровня жизни населения этих стран". "Одновременно Россия вместе с Китаем и другими странами, не поддерживающими западные санкции против России, постепенно осуществляют дедолларизацию мировых торгово-экономических отношений, переходя на взаимные платежи в национальных валютах", - продолжил Лимтхонгкун, подчеркнув, что при нынешнем уровне внешнего долга США отказ от доллара, как основной валюты экспортно-импортных операций, означает неминуемый крах мирового экономического порядка, основанного на американском долларе. "На Западе много говорят о том, что у России должны вот-вот закончиться снаряды и ракеты. Это полная ерунда, это видно каждому внимательному наблюдателю! Россия бережет своих солдат, наступая медленно, но верно, при этом снаряды и ракеты у России не кончаются, сколько бы это не предсказывали на Западе. Если слушать Запад, то боеприпасы у России должны были закончиться уже не менее пяти раз. Только они не заканчиваются", - сказал агентству таиландский обозреватель. В конфликте с Россией, уверен он, Украина не в состоянии победить ни при каком объеме западной помощи. Тем более, что "речка западной помощи уже начинает постепенно мелеть и пересыхать". "Я очень уважаю Владимира Путина еще и как мирового лидера, обладающего даром величайшего терпения. Он многие годы делал все возможное, чтобы мирно договориться с Западом об условиях обеспечения национальной безопасности России и об архитектуре безопасности в мире", - сказал он. Лимтхонгкун подчеркнул, что Запад вместо того, "чтобы прислушаться и обсудить с Россией эти условия, пошел по пути создания на Украине антироссийского плацдарма". "Обо всем этом я и другие таиландские комментаторы, хорошо понимающие разрушительность западной политики как для Европы, так и для Азии, особенно для Таиланда, регулярно рассказываем в эфире, пишем в СМИ и социальных сетях. Если почитать комментарии моих зрителей и слушателей, а их несколько миллионов, то вы не найдете в них одобрения действий Запада на Украине или критики в адрес России в связи с конфликтом на Украине", - подытожил он. "В таиландском эфире сейчас идет острая борьба мнений и нарративов в отношении российской специальной военной операции на Украине. Данная борьба обострилась в последнее время в связи с выборами в Таиланде: Россию критикуют политики и обозреватели, стоящие на откровенно прозападных позициях "истинной демократии" и "международных отношений, основанных на правилах", вашингтонских правилах. Однако многие в нашей стране понимают, что деятельность этих политиков и обозревателей направлена на подрыв национальных интересов и национальной безопасности Таиланда", - сказал Лимтхонгкун.
https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, украина, владимир путин, нато, таиланд, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Таиланд, В мире
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии

Таиландский обозреватель Лимтхонгкун назвал Владимира Путина настоящим мастером стратегии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и предрекает неизбежную победу России в конфликте на Украине.
Об этом заявил РИА Новости сам 76-летний публицист, автор ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владелец медийной группы Manager и бывший лидер массового монархического движения "желторубашечников".
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"Я считаю Владимира Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. Россия мастерски втянула США и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО, но и их бюджеты", - сказал он агентству.
Он добавил, что во многих странах НАТО уже происходят протесты "против экономических последствий помощи Украине, которая вызвала заметное снижение уровня жизни населения этих стран".
"Одновременно Россия вместе с Китаем и другими странами, не поддерживающими западные санкции против России, постепенно осуществляют дедолларизацию мировых торгово-экономических отношений, переходя на взаимные платежи в национальных валютах", - продолжил Лимтхонгкун, подчеркнув, что при нынешнем уровне внешнего долга США отказ от доллара, как основной валюты экспортно-импортных операций, означает неминуемый крах мирового экономического порядка, основанного на американском долларе.
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"На Западе много говорят о том, что у России должны вот-вот закончиться снаряды и ракеты. Это полная ерунда, это видно каждому внимательному наблюдателю! Россия бережет своих солдат, наступая медленно, но верно, при этом снаряды и ракеты у России не кончаются, сколько бы это не предсказывали на Западе. Если слушать Запад, то боеприпасы у России должны были закончиться уже не менее пяти раз. Только они не заканчиваются", - сказал агентству таиландский обозреватель.
В конфликте с Россией, уверен он, Украина не в состоянии победить ни при каком объеме западной помощи. Тем более, что "речка западной помощи уже начинает постепенно мелеть и пересыхать".
«
"Я очень уважаю Владимира Путина еще и как мирового лидера, обладающего даром величайшего терпения. Он многие годы делал все возможное, чтобы мирно договориться с Западом об условиях обеспечения национальной безопасности России и об архитектуре безопасности в мире", - сказал он.
Лимтхонгкун подчеркнул, что Запад вместо того, "чтобы прислушаться и обсудить с Россией эти условия, пошел по пути создания на Украине антироссийского плацдарма".
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"Обо всем этом я и другие таиландские комментаторы, хорошо понимающие разрушительность западной политики как для Европы, так и для Азии, особенно для Таиланда, регулярно рассказываем в эфире, пишем в СМИ и социальных сетях. Если почитать комментарии моих зрителей и слушателей, а их несколько миллионов, то вы не найдете в них одобрения действий Запада на Украине или критики в адрес России в связи с конфликтом на Украине", - подытожил он.
"В таиландском эфире сейчас идет острая борьба мнений и нарративов в отношении российской специальной военной операции на Украине. Данная борьба обострилась в последнее время в связи с выборами в Таиланде: Россию критикуют политики и обозреватели, стоящие на откровенно прозападных позициях "истинной демократии" и "международных отношений, основанных на правилах", вашингтонских правилах. Однако многие в нашей стране понимают, что деятельность этих политиков и обозревателей направлена на подрыв национальных интересов и национальной безопасности Таиланда", - сказал Лимтхонгкун.
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