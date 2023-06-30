https://ria.ru/20230630/putin-1881527663.html
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии - РИА Новости, 30.06.2023
Таиландский обозреватель назвал Путина настоящим мастером стратегии
Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:56
2023-06-30T17:56
2023-06-30T20:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
нато
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и предрекает неизбежную победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил РИА Новости сам 76-летний публицист, автор ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владелец медийной группы Manager и бывший лидер массового монархического движения "желторубашечников". "Я считаю Владимира Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. Россия мастерски втянула США и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО, но и их бюджеты", - сказал он агентству. Он добавил, что во многих странах НАТО уже происходят протесты "против экономических последствий помощи Украине, которая вызвала заметное снижение уровня жизни населения этих стран". "Одновременно Россия вместе с Китаем и другими странами, не поддерживающими западные санкции против России, постепенно осуществляют дедолларизацию мировых торгово-экономических отношений, переходя на взаимные платежи в национальных валютах", - продолжил Лимтхонгкун, подчеркнув, что при нынешнем уровне внешнего долга США отказ от доллара, как основной валюты экспортно-импортных операций, означает неминуемый крах мирового экономического порядка, основанного на американском долларе. "На Западе много говорят о том, что у России должны вот-вот закончиться снаряды и ракеты. Это полная ерунда, это видно каждому внимательному наблюдателю! Россия бережет своих солдат, наступая медленно, но верно, при этом снаряды и ракеты у России не кончаются, сколько бы это не предсказывали на Западе. Если слушать Запад, то боеприпасы у России должны были закончиться уже не менее пяти раз. Только они не заканчиваются", - сказал агентству таиландский обозреватель. В конфликте с Россией, уверен он, Украина не в состоянии победить ни при каком объеме западной помощи. Тем более, что "речка западной помощи уже начинает постепенно мелеть и пересыхать". "Я очень уважаю Владимира Путина еще и как мирового лидера, обладающего даром величайшего терпения. Он многие годы делал все возможное, чтобы мирно договориться с Западом об условиях обеспечения национальной безопасности России и об архитектуре безопасности в мире", - сказал он. Лимтхонгкун подчеркнул, что Запад вместо того, "чтобы прислушаться и обсудить с Россией эти условия, пошел по пути создания на Украине антироссийского плацдарма". "Обо всем этом я и другие таиландские комментаторы, хорошо понимающие разрушительность западной политики как для Европы, так и для Азии, особенно для Таиланда, регулярно рассказываем в эфире, пишем в СМИ и социальных сетях. Если почитать комментарии моих зрителей и слушателей, а их несколько миллионов, то вы не найдете в них одобрения действий Запада на Украине или критики в адрес России в связи с конфликтом на Украине", - подытожил он. "В таиландском эфире сейчас идет острая борьба мнений и нарративов в отношении российской специальной военной операции на Украине. Данная борьба обострилась в последнее время в связи с выборами в Таиланде: Россию критикуют политики и обозреватели, стоящие на откровенно прозападных позициях "истинной демократии" и "международных отношений, основанных на правилах", вашингтонских правилах. Однако многие в нашей стране понимают, что деятельность этих политиков и обозревателей направлена на подрыв национальных интересов и национальной безопасности Таиланда", - сказал Лимтхонгкун.
https://ria.ru/20230630/putin-1881370855.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, нато, таиланд, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Таиланд, В мире
БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер общественного мнения, считает президента РФ Владимира Путина "настоящим мастером стратегии" и предрекает неизбежную победу России в конфликте на Украине.
Об этом заявил РИА Новости сам 76-летний публицист, автор ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владелец медийной группы Manager и бывший лидер массового монархического движения "желторубашечников".
Большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
"Я считаю Владимира Путина настоящим мастером стратегии. Российские вооруженные силы медленно, но верно перемалывают военную технику и вооружения, которые Украине направляет Запад. Россия мастерски втянула США
и их союзников в этот конвейер поставок Украине, который опустошает не только арсеналы стран НАТО
, но и их бюджеты", - сказал он агентству.
Он добавил, что во многих странах НАТО уже происходят протесты "против экономических последствий помощи Украине, которая вызвала заметное снижение уровня жизни населения этих стран".
"Одновременно Россия вместе с Китаем
и другими странами, не поддерживающими западные санкции против России, постепенно осуществляют дедолларизацию мировых торгово-экономических отношений, переходя на взаимные платежи в национальных валютах", - продолжил Лимтхонгкун, подчеркнув, что при нынешнем уровне внешнего долга США отказ от доллара, как основной валюты экспортно-импортных операций, означает неминуемый крах мирового экономического порядка, основанного на американском долларе.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
"На Западе много говорят о том, что у России должны вот-вот закончиться снаряды и ракеты. Это полная ерунда, это видно каждому внимательному наблюдателю! Россия бережет своих солдат, наступая медленно, но верно, при этом снаряды и ракеты у России не кончаются, сколько бы это не предсказывали на Западе. Если слушать Запад, то боеприпасы у России должны были закончиться уже не менее пяти раз. Только они не заканчиваются", - сказал агентству таиландский обозреватель.
В конфликте с Россией, уверен он, Украина не в состоянии победить ни при каком объеме западной помощи. Тем более, что "речка западной помощи уже начинает постепенно мелеть и пересыхать".
«
"Я очень уважаю Владимира Путина еще и как мирового лидера, обладающего даром величайшего терпения. Он многие годы делал все возможное, чтобы мирно договориться с Западом об условиях обеспечения национальной безопасности России и об архитектуре безопасности в мире", - сказал он.
Лимтхонгкун подчеркнул, что Запад вместо того, "чтобы прислушаться и обсудить с Россией эти условия, пошел по пути создания на Украине антироссийского плацдарма".
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
"Обо всем этом я и другие таиландские комментаторы, хорошо понимающие разрушительность западной политики как для Европы
, так и для Азии
, особенно для Таиланда
, регулярно рассказываем в эфире, пишем в СМИ и социальных сетях. Если почитать комментарии моих зрителей и слушателей, а их несколько миллионов, то вы не найдете в них одобрения действий Запада на Украине или критики в адрес России в связи с конфликтом на Украине", - подытожил он.
"В таиландском эфире сейчас идет острая борьба мнений и нарративов в отношении российской специальной военной операции на Украине. Данная борьба обострилась в последнее время в связи с выборами в Таиланде: Россию критикуют политики и обозреватели, стоящие на откровенно прозападных позициях "истинной демократии" и "международных отношений, основанных на правилах", вашингтонских правилах. Однако многие в нашей стране понимают, что деятельность этих политиков и обозревателей направлена на подрыв национальных интересов и национальной безопасности Таиланда", - сказал Лимтхонгкун.
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