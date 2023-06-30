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Выявлены сайты мошенников по продаже поддельных путевок в Абхазию - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
01:23 30.06.2023 (обновлено: 01:24 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/putevki-1881337309.html
Выявлены сайты мошенников по продаже поддельных путевок в Абхазию
Выявлены сайты мошенников по продаже поддельных путевок в Абхазию - РИА Новости, 30.06.2023
Выявлены сайты мошенников по продаже поддельных путевок в Абхазию
Министерство туризма Абхазии выявило мошеннические сайты по продаже поддельных путевок в республику, сообщает пресс-служба турведомства. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:23
2023-06-30T01:24
туризм
абхазия
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СУХУМ, 30 июн - РИА Новости. Министерство туризма Абхазии выявило мошеннические сайты по продаже поддельных путевок в республику, сообщает пресс-служба турведомства. "Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, были выявлены сайты: www.sam-roscha.com и www.do-gagra.com", - говорится в сообщении. В минтуризма просят гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными на сайте ведомства в разделе реестра объектов размещения на территории республики или обращаться по номеру горячей линии: 8 (800) 505-42-40.
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абхазия
Туризм, Абхазия
Выявлены сайты мошенников по продаже поддельных путевок в Абхазию

Минтуризма Абхазии выявило мошеннические сайты по продаже поддельных путевок в республику

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 30 июн - РИА Новости. Министерство туризма Абхазии выявило мошеннические сайты по продаже поддельных путевок в республику, сообщает пресс-служба турведомства.
"Министерством туризма Республики Абхазия в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Абхазию, были выявлены сайты: www.sam-roscha.com и www.do-gagra.com", - говорится в сообщении.
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В минтуризма просят гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными на сайте ведомства в разделе реестра объектов размещения на территории республики или обращаться по номеру горячей линии: 8 (800) 505-42-40.
 
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