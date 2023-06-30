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На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
04:59 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881266294.html
На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги
На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги - РИА Новости, 30.06.2023
На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги
На горном курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне одновременно заработают канатные дороги на южном и северном склонах, сообщает пресс-служба АО "Управляющая... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:59
2023-06-30T04:59
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архыз
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На горном курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне одновременно заработают канатные дороги на южном и северном склонах, сообщает пресс-служба АО "Управляющая компания Архыз".С 30 июня по 3 июля будут действовать сразу три гондольные канатки – "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз"."Гости смогут увидеть с высоты птичьего полета самые значимые вершины курорта и различные природные зоны, провести полноценный день отдыха в горах с максимально удобной логистикой", – рассказали в пресс-службе.Так, с верхней станции канатной дороги "Северное сияние" на высоте 2339 метров начинается маршрут на пик Смирнова, откуда можно полюбоваться панорамой хребта Абишира-Ахуба, долиной реки Псыш и самыми высокими вершинами – Пшиш, Софию, Орленок.Канатная дорога "Союз" доставит до смотровой площадки на хребте Габулу на высоту 2505 метров.На канатке южного склона "Млечный путь" можно подняться еще на одну смотровую площадку на высоте 2240 метров. Здесь же начинаются две оборудованные экотропы курорта – "Аланский путь" и "Тропа романтиков".Прогулочный билет на две канатные дороги обойдется в 1520 рублей для взрослых и 1045 рублей для детей при покупке онлайн.
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туризм, новости - туризм, архыз
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Архыз
На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги

На курорте "Архыз" впервые летом одновременно заработают канатные дороги на двух склонах

© Фото предоставлено курортом "Архыз"Канатная дорога на курорте Архыз
Канатная дорога на курорте Архыз
© Фото предоставлено курортом "Архыз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На горном курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне одновременно заработают канатные дороги на южном и северном склонах, сообщает пресс-служба АО "Управляющая компания Архыз".
С 30 июня по 3 июля будут действовать сразу три гондольные канатки – "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз".
"Гости смогут увидеть с высоты птичьего полета самые значимые вершины курорта и различные природные зоны, провести полноценный день отдыха в горах с максимально удобной логистикой", – рассказали в пресс-службе.
Так, с верхней станции канатной дороги "Северное сияние" на высоте 2339 метров начинается маршрут на пик Смирнова, откуда можно полюбоваться панорамой хребта Абишира-Ахуба, долиной реки Псыш и самыми высокими вершинами – Пшиш, Софию, Орленок.
Канатная дорога "Союз" доставит до смотровой площадки на хребте Габулу на высоту 2505 метров.
На канатке южного склона "Млечный путь" можно подняться еще на одну смотровую площадку на высоте 2240 метров. Здесь же начинаются две оборудованные экотропы курорта – "Аланский путь" и "Тропа романтиков".
Прогулочный билет на две канатные дороги обойдется в 1520 рублей для взрослых и 1045 рублей для детей при покупке онлайн.
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