https://ria.ru/20230630/puteshestviya-1881266294.html

На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги

На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги - РИА Новости, 30.06.2023

На курорте "Архыз" летом впервые включат все основные канатные дороги

На горном курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне одновременно заработают канатные дороги на южном и северном склонах, сообщает пресс-служба АО "Управляющая... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:59

2023-06-30T04:59

2023-06-30T04:59

туризм

туризм

новости - туризм

архыз

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. На горном курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне одновременно заработают канатные дороги на южном и северном склонах, сообщает пресс-служба АО "Управляющая компания Архыз".С 30 июня по 3 июля будут действовать сразу три гондольные канатки – "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз"."Гости смогут увидеть с высоты птичьего полета самые значимые вершины курорта и различные природные зоны, провести полноценный день отдыха в горах с максимально удобной логистикой", – рассказали в пресс-службе.Так, с верхней станции канатной дороги "Северное сияние" на высоте 2339 метров начинается маршрут на пик Смирнова, откуда можно полюбоваться панорамой хребта Абишира-Ахуба, долиной реки Псыш и самыми высокими вершинами – Пшиш, Софию, Орленок.Канатная дорога "Союз" доставит до смотровой площадки на хребте Габулу на высоту 2505 метров.На канатке южного склона "Млечный путь" можно подняться еще на одну смотровую площадку на высоте 2240 метров. Здесь же начинаются две оборудованные экотропы курорта – "Аланский путь" и "Тропа романтиков".Прогулочный билет на две канатные дороги обойдется в 1520 рублей для взрослых и 1045 рублей для детей при покупке онлайн.

https://ria.ru/20230531/tury-1875156627.html

архыз

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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