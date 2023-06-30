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Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире - РИА Новости, 30.06.2023
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20:03 30.06.2023
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Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире - РИА Новости, 30.06.2023
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире
После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:03
2023-06-30T20:03
происшествия
владимирская область
муром
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку, сообщило СУСК по региону. "Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома, "одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием". Следователи установят условия проживания семьи.
владимирская область
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происшествия, владимирская область, муром, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Муром, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире

Следователи во Владимирской области проведут проверку после жеста о помощи от девочки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку, сообщило СУСК по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома, "одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием".
Следователи установят условия проживания семьи.
© Первый каналКадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023
Кадр из выпуска программы Мужское / Женское от 21 июня 2023
© Первый канал
Кадр из выпуска программы "Мужское / Женское" от 21 июня 2023
 
ПроисшествияВладимирская областьМуромРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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