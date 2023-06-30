https://ria.ru/20230630/proverka-1881558980.html
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире - РИА Новости, 30.06.2023
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире
После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:03
2023-06-30T20:03
2023-06-30T20:03
происшествия
владимирская область
муром
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку, сообщило СУСК по региону. "Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома, "одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием". Следователи установят условия проживания семьи.
владимирская область
муром
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, муром, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Муром, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире
Следователи во Владимирской области проведут проверку после жеста о помощи от девочки