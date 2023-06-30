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Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире

Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире - РИА Новости, 30.06.2023

Следователи проведут проверку после жеста о помощи от ребенка в эфире

После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:03

2023-06-30T20:03

2023-06-30T20:03

происшествия

владимирская область

муром

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. После сюжета о семье из Владимирской области, в ходе которого ребенок показал жест, который считается сигналом о помощи, следователи организовали проверку, сообщило СУСК по региону. "Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эфире обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома, "одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием". Следователи установят условия проживания семьи.

владимирская область

муром

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, муром, россия, следственный комитет россии (ск рф)