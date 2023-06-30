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Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек - РИА Новости, 30.06.2023
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07:26 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/prigovor-1881350458.html
Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек
Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек - РИА Новости, 30.06.2023
Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек
Житель Хабаровска приговорен к 13 годам колонии строгого режима за похищение трех человек, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:26
2023-06-30T07:26
хабаровск
хабаровский край
владивосток
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска приговорен к 13 годам колонии строгого режима за похищение трех человек, сообщает прокуратура Хабаровского края. Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2021 года хабаровчанин с двумя соучастниками похитил местного жителя, избил и насильно посадил в автомобиль "для принудительного возвращения к месту работы в Приморский край". Фигуранты также захватили двух его знакомых, которые стали очевидцами случившегося (мужчину и женщину). На протяжении двух суток их удерживали в съемной квартире Хабаровска, избивая. Позднее их привезли во Владивосток, где те были вынуждены работать у предпринимателя до февраля 2022 года. "Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, признал 28-летнего местного жителя виновным в похищении людей (пункты "а", "в", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ)... Суд приговорил виновного, с учетом имеющейся непогашенной судимости, к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год восемь месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, ранее один из соучастников был приговорен к трем годам лишения свободы, в отношении еще одного - дело рассматривается судом.
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хабаровск, хабаровский край, владивосток, происшествия
Хабаровск, Хабаровский край, Владивосток, Происшествия
Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек

Жителя Хабаровска приговорили к 13 годам колонии строгого режима за похищение трех человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Житель Хабаровска приговорен к 13 годам колонии строгого режима за похищение трех человек, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2021 года хабаровчанин с двумя соучастниками похитил местного жителя, избил и насильно посадил в автомобиль "для принудительного возвращения к месту работы в Приморский край". Фигуранты также захватили двух его знакомых, которые стали очевидцами случившегося (мужчину и женщину). На протяжении двух суток их удерживали в съемной квартире Хабаровска, избивая. Позднее их привезли во Владивосток, где те были вынуждены работать у предпринимателя до февраля 2022 года.
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Центрального района Хабаровска, признал 28-летнего местного жителя виновным в похищении людей (пункты "а", "в", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ)... Суд приговорил виновного, с учетом имеющейся непогашенной судимости, к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год восемь месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, ранее один из соучастников был приговорен к трем годам лишения свободы, в отношении еще одного - дело рассматривается судом.
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