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Сибирский производитель увеличил выпуск приборов ночного видения

Сибирский производитель увеличил выпуск приборов ночного видения - РИА Новости, 30.06.2023

Сибирский производитель увеличил выпуск приборов ночного видения

Новосибирский производитель электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения "Экран ФЭП" благодаря участию в нацпроекте "Производительность... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:49

2023-06-30T10:49

2023-06-30T10:49

экономика

новосибирская область

технологии

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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Новосибирский производитель электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения "Экран ФЭП" благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" на четверть увеличил объемы производства, сообщил региональный центр компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Завод "Экран ФЭП" производит электронно-оптические преобразователи (ЭОП) нескольких поколений и выпускает собственную линейку приборов ночного видения. Также предприятие вторым в мире (после США) и первым в России начало производить электронно-оптические преобразователи в исполнении с GaAs фотокатодом без ионобарьерной пленки. Они востребованы при пилотировании вертолетов ночью. "В этом году наше предприятие исполняет государственный оборонный заказ, и мы наращиваем эффективность на всех этапах производства. Внедрение бережливых технологий позволило нам оптимизировать ряд процессов, на четверть увеличить выпуск ЭОП на базе третьего поколения – за весь 2022 год мы выпустили 670 приборов, а с начала года до сегодняшнего дня уже более 900, повысить эффективность работы каждого сотрудника и благодаря этому высвободить нескольких человек для другой работы", – сообщил гендиректор ЗАО "Экран ФЭП" Александр Демин. В региональном центре компетенций пояснили, что сотрудники предприятия и эксперты Центра провели работу по сокращению потерь и оптимизации производства электронно-оптических преобразователей. "За полгода с помощью инструментов бережливого производства в пилотном потоке удалось увеличить выработку каждого сотрудников на 27% в смену – с 0,59 штук до 0,75 штук и на 30% уменьшить время производственного процесса за счет сокращения потерь, связанных с ожиданиями на участке испытаний", - говорится в сообщении. Так, чтобы снизить потери и оптимизировать маршруты движения продукции и персонала, на участке испытаний переместили рабочие места, организовали их и места хранения по системе 5С. Также на этом участке организовали работу по поточному принципу. Кроме того, сотрудники предприятия разработали ряд приспособлений, чтобы сократить затрачиваемое время на проведение измерений – это позволило сэкономить до трех часов в смену. ЗАО "Экран ФЭП" основано в 1996 году. Производит электронно-оптические преобразователи 1, 2+ и 3-го поколения, а также основные комплектующие к ним: микроканальные пластины и волоконно-оптические элементы. Приборы выпускаются как для гражданского рынка, так и для целей специального назначения.

https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html

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экономика, новосибирская область, технологии