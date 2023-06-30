https://ria.ru/20230630/pozhary-1881345514.html

В Хабаровском крае тушат 13 лесных пожаров

В Хабаровском крае тушат 13 лесных пожаров - РИА Новости, 30.06.2023

В Хабаровском крае тушат 13 лесных пожаров

Лес горит на площади более 6 тысяч гектаров в Хабаровском крае, пожарные тушат 13 пожаров на севере региона, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:12

2023-06-30T05:12

2023-06-30T05:12

хабаровский край

охотский район

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Лес горит на площади более 6 тысяч гектаров в Хабаровском крае, пожарные тушат 13 пожаров на севере региона, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки края. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 13 пожаров на общей площади 6311,1 гектара", - сообщает министерство со ссылкой на карту лесных пожаров региона. Леса горят на севере региона. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Уточняется, что все возгорания происходят из-за гроз. В Охотский район уже привлечены лесопожарные службы Приморья и Бурятии. Как сообщал накануне краевой главк МЧС, из Хабаровска в Охотский район был отравлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством на помощь в тушении пожаров. На территории Охотского, местами Аяно-Майского, Бикинского районов, а также района имени Лазо продолжает сохраняться высокий 4-й класс пожарной опасности, информируют спасатели - есть вероятность возникновения и распространения ландшафтных пожаров на большие площади. Как ранее сообщало минлеса, на территории Аяно-Майского и Охотского районов действует режим ЧС муниципального характера. В связи со сложной пожарной ситуацией комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассматривается вопрос введения режима ЧС на территории всего региона. С начала пожароопасного сезона на территории края произошло 329 пожаров на общей площади более 181 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230630/spasenie-1881342783.html

хабаровский край

охотский район

хабаровск

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хабаровский край, охотский район, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия