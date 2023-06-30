https://ria.ru/20230630/pozhar-1881370426.html

В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 30.06.2023

В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека, двое из которых дети, погибли, еще два пострадали при пожаре в частном доме в городе Таштагол Кемеровской области, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:11

2023-06-30T10:11

2023-06-30T10:11

происшествия

таштагол

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, погибли, еще два пострадали при пожаре в частном доме в городе Таштагол Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, что после тушения пожара в одном из частных домов в городе Таштаголе обнаружены тела 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и 8-летних мальчика и девочки, а также что с этого же адреса госпитализированы 39-летняя женщина и 17-летний подросток, поступило около 04.00 (00.00 мск) 30 июня. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 62-летний мужчина с супругой и внучкой приехали из города Новокузнецка навестить дочь. Ночью в доме возник пожар, 39-летняя женщина с 17-летним сыном и 4-летней дочерью смогли выйти. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщины, мужчины и двоих детей. В настоящее время на месте работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению источника возгорания.

https://ria.ru/20230630/pozhar-1881356544.html

таштагол

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таштагол, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)