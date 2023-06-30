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В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 30.06.2023
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10:11 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/pozhar-1881370426.html
В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 30.06.2023
В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека, двое из которых дети, погибли, еще два пострадали при пожаре в частном доме в городе Таштагол Кемеровской области, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:11
2023-06-30T10:11
происшествия
таштагол
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, погибли, еще два пострадали при пожаре в частном доме в городе Таштагол Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, что после тушения пожара в одном из частных домов в городе Таштаголе обнаружены тела 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и 8-летних мальчика и девочки, а также что с этого же адреса госпитализированы 39-летняя женщина и 17-летний подросток, поступило около 04.00 (00.00 мск) 30 июня. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 62-летний мужчина с супругой и внучкой приехали из города Новокузнецка навестить дочь. Ночью в доме возник пожар, 39-летняя женщина с 17-летним сыном и 4-летней дочерью смогли выйти. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщины, мужчины и двоих детей. В настоящее время на месте работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению источника возгорания.
https://ria.ru/20230630/pozhar-1881356544.html
таштагол
кемеровская область
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происшествия, таштагол, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Таштагол, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека погибли, два пострадали при пожаре в частном доме в Таштаголе в Кузбассе

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, погибли, еще два пострадали при пожаре в частном доме в городе Таштагол Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Сообщение о том, что после тушения пожара в одном из частных домов в городе Таштаголе обнаружены тела 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и 8-летних мальчика и девочки, а также что с этого же адреса госпитализированы 39-летняя женщина и 17-летний подросток, поступило около 04.00 (00.00 мск) 30 июня.
«
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 62-летний мужчина с супругой и внучкой приехали из города Новокузнецка навестить дочь. Ночью в доме возник пожар, 39-летняя женщина с 17-летним сыном и 4-летней дочерью смогли выйти. Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщины, мужчины и двоих детей.
В настоящее время на месте работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению источника возгорания.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Дагестане мужчина погиб при пожаре в частном доме
Вчера, 08:55
 
ПроисшествияТаштаголКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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