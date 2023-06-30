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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 30.06.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777 и гаубицы "Мста-Б" РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:22

2023-06-30T14:22

2023-06-30T14:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777 и гаубицы "Мста-Б" и Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.В Минобороны РФ подчеркнули, что действия российских подразделений на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были мужественными и слаженными. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" была отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР.В районе Левадного в Запорожской области по скоплению живой силы и техники украинских военных было нанесено огневое поражение."На Запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - добавили в МО РФ.

запорожская область

донецкая народная республика

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика