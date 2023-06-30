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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 30.06.2023 (обновлено: 14:23 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/poteri-1881455049.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 30.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777 и гаубицы "Мста-Б" РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:22
2023-06-30T14:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777 и гаубицы "Мста-Б" и Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.В Минобороны РФ подчеркнули, что действия российских подразделений на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были мужественными и слаженными. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" была отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР.В районе Левадного в Запорожской области по скоплению живой силы и техники украинских военных было нанесено огневое поражение."На Запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - добавили в МО РФ.
запорожская область
донецкая народная республика
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777 и гаубицы "Мста-Б" и Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что действия российских подразделений на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были мужественными и слаженными. Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" была отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР.
В районе Левадного в Запорожской области по скоплению живой силы и техники украинских военных было нанесено огневое поражение.
"На Запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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