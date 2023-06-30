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При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина
При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина - РИА Новости, 30.06.2023
При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Урожайном, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:27
2023-06-30T22:27
2023-06-30T22:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Урожайном, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июня по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Урожайное (Великоновоселковский район): по улице Степной, дом 61 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина
Представительство ДНР: при детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина