https://ria.ru/20230630/postradavshiy-1881580095.html

При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина

При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина - РИА Новости, 30.06.2023

При детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Урожайном, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:27

2023-06-30T22:27

2023-06-30T22:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Урожайном, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июня по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Урожайное (Великоновоселковский район): по улице Степной, дом 61 в результате детонации ВОП ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230627/udar-1880670610.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия