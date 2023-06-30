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В США заявили, что пока не приняли решение о поставках Украине F-16 - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 30.06.2023 (обновлено: 20:39 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/postavki-1881561718.html
В США заявили, что пока не приняли решение о поставках Украине F-16
В США заявили, что пока не приняли решение о поставках Украине F-16 - РИА Новости, 30.06.2023
В США заявили, что пока не приняли решение о поставках Украине F-16
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:20
2023-06-30T20:39
специальная военная операция на украине
сша
f-16
в мире
киев
украина
марк милли
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов пока нет, но такая возможность рассматривается."Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет", - сказал Милли, отвечая на вопросы в Национальном пресс-клубе и имея в виду, что передача Киеву указанных видов вооружений является предметом изучения. Он дал понять, что решение должно исходить от высшего политического руководства страны.США ранее санкционировали переучивание украинских летчиков на современные истребители F-16, а местная пресса утверждает, что в Вашингтоне близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.Милли сказал, что подобные запросы украинской стороны фигурируют в "никогда не прекращающемся" аналитическом процессе принятия решений, который американские военные ведут в контакте с союзниками.
https://ria.ru/20230623/protest-1880087400.html
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сша, f-16, в мире, киев, украина, марк милли
Специальная военная операция на Украине, США, F-16, В мире, Киев, Украина, Марк Милли
В США заявили, что пока не приняли решение о поставках Украине F-16

Начгенштаба США заявил, что вопрос поставок F-16 и ракет ATACMS Украине еще не решили

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов пока нет, но такая возможность рассматривается.
"Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет", - сказал Милли, отвечая на вопросы в Национальном пресс-клубе и имея в виду, что передача Киеву указанных видов вооружений является предметом изучения. Он дал понять, что решение должно исходить от высшего политического руководства страны.
США ранее санкционировали переучивание украинских летчиков на современные истребители F-16, а местная пресса утверждает, что в Вашингтоне близки к решению о передаче Киеву ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Милли сказал, что подобные запросы украинской стороны фигурируют в "никогда не прекращающемся" аналитическом процессе принятия решений, который американские военные ведут в контакте с союзниками.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
23 июня, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАF-16В миреКиевУкраинаМарк Милли
 
 
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