Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 30.06.2023 (обновлено: 15:19 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/posolstvo-1881417670.html
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве - РИА Новости, 30.06.2023
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:24
2023-06-30T15:19
россия
польша
варшава
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729609820_0:32:3138:1797_1920x0_80_0_0_dcd31944a71b367f779158ba15037142.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ."Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей"."Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.
https://rsport.ria.ru/20230630/khokkey-1881446530.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729609820_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_8acbae5217904c6811f810d51a2ec863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, варшава, дмитрий песков
Россия, Польша, Варшава, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве

Песков: посольство России должно прояснить ситуацию с задержанием российского хоккеиста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ.
"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.
Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".
"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.
Максим Сергеев - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Российского хоккеиста объявили шпионом в Польше. Что вообще происходит?
Вчера, 14:45
 
РоссияПольшаВаршаваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала