https://ria.ru/20230630/posolstvo-1881417670.html

В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве

В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве - РИА Новости, 30.06.2023

В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:24

2023-06-30T12:24

2023-06-30T15:19

россия

польша

варшава

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729609820_0:32:3138:1797_1920x0_80_0_0_dcd31944a71b367f779158ba15037142.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ."Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей"."Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.

https://rsport.ria.ru/20230630/khokkey-1881446530.html

россия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, варшава, дмитрий песков