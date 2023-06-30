https://ria.ru/20230630/posolstvo-1881417670.html
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве - РИА Новости, 30.06.2023
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:24
2023-06-30T12:24
2023-06-30T15:19
россия
польша
варшава
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ."Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей"."Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.
https://rsport.ria.ru/20230630/khokkey-1881446530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, варшава, дмитрий песков
Россия, Польша, Варшава, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о сложностях работы российского посольства в Варшаве
Песков: посольство России должно прояснить ситуацию с задержанием российского хоккеиста
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ.
"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.
Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".
"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.
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