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Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/pomosch-1881517623.html
Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи
Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи - РИА Новости, 30.06.2023
Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи
Украина в июне этого года получила три миллиарда долларов международной помощи, сообщает в пятницу министерство финансов страны. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:29
2023-06-30T17:29
специальная военная операция на украине
украина
сша
финляндия
сергей марченко
всемирный банк
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина в июне этого года получила три миллиарда долларов международной помощи, сообщает в пятницу министерство финансов страны. "В июне 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 3 миллиарда долларов внешнего финансирования. Около 40% из привлеченных средств Украина получила в форме грантов на безвозвратных условиях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным минфина, 1,64 миллиарда долларов поступило от Европейского союза, 1,2 миллиарда долларов – от США и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии. Также 104 миллиона долларов льготного финансирования предоставил Всемирный банк. "Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности социальных и гуманитарных", - подчеркнули в ведомстве. По данным ведомства, в этом году было привлечено 22,7 миллиарда долларов внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета страны. Средства от ЕС были предоставлены в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе макрофинансовой помощи составляет 18 миллиардов евро, кредит выдан сроком на 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС. Средства от Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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украина, сша, финляндия, сергей марченко, всемирный банк, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Финляндия, Сергей Марченко, Всемирный банк, Евросоюз, В мире
Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи

Минфин: Украина в июне получила три миллиарда долларов международной помощи

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков для Украины
Транспортировка танков для Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина в июне этого года получила три миллиарда долларов международной помощи, сообщает в пятницу министерство финансов страны.
"В июне 2023 года в государственный бюджет Украины поступило 3 миллиарда долларов внешнего финансирования. Около 40% из привлеченных средств Украина получила в форме грантов на безвозвратных условиях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным минфина, 1,64 миллиарда долларов поступило от Европейского союза, 1,2 миллиарда долларов – от США и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии. Также 104 миллиона долларов льготного финансирования предоставил Всемирный банк.
"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности социальных и гуманитарных", - подчеркнули в ведомстве.
По данным ведомства, в этом году было привлечено 22,7 миллиарда долларов внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета страны.
Средства от ЕС были предоставлены в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе макрофинансовой помощи составляет 18 миллиардов евро, кредит выдан сроком на 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.
Средства от Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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