https://ria.ru/20230630/pomosch-1881472004.html

Оренбуржцы отправили в Херсонскую и Белгородскую области 40 тонн гумпомощи

Оренбуржцы отправили в Херсонскую и Белгородскую области 40 тонн гумпомощи - РИА Новости, 30.06.2023

Оренбуржцы отправили в Херсонскую и Белгородскую области 40 тонн гумпомощи

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил гуманитарный груз весом 40 тонн, собранный местными жителями для Белгородской и Херсонской областей,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:16

2023-06-30T15:16

2023-06-30T15:16

надежные люди

белгородская область

херсонская область

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единая россия

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил гуманитарный груз весом 40 тонн, собранный местными жителями для Белгородской и Херсонской областей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Из Оренбурга направили две фуры гуманитарного груза общим весом около 40 тонн. В каждой машине – продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, вода, одежда и игрушки для детей", - говорится в сообщении. Первый автомобиль уехал в Херсонскую область для поддержки жителей, пострадавших из-за разрушений Каховской ГЭС. Вторую фуру отправили белгородцам из приграничных с Украиной территорий, уточняет пресс-служба. "Жителям Херсонской и Белгородской областей сейчас непросто. Оренбуржцы понимают, насколько трудно жить мирным гражданам в нынешних условиях, как они нуждаются в помощи и поддержке. Это наши люди, а мы своих не бросаем! Вся область подключилась к сбору гуманитарной помощи. Сегодня с нами наши герои, которые принимали участие в специальной военной операции, с честью выполнили боевые задачи, вернулись домой. Мы продолжим помогать жителям новых территорий и нашим бойцам", - приводятся слова Паслера. В пресс-службе отметили, что в сборе гуманитарного груза участвовали правительство Оренбуржья, отделения партии "Единая Россия", предприятия области, студенты колледжей, жители региона. "Оренбуржцы с начала СВО помогают нашим бойцам, мирным жителям новых регионов. Шьют теплые вещи, закупают оборудование для бойцов, пишут письма. Из Оренбуржья на передовую отправлено уже более 200 тонн необходимого гуманитарного груза. Жителям новых регионов России оренбуржцы направили около 400 тонн грузов",- сообщает пресс-служба. Так, по данным областного правительства, на прошлой неделе в военные части Луганской и Донецкой народных республик поступили девять машин высокой проходимости. В настоящее время еще девять автомобилей проходят техническое обслуживание и готовятся к отправке на передовую.

https://ria.ru/20230629/pomosch-1881294842.html

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