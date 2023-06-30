https://ria.ru/20230630/pomosch-1881469679.html
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине
Власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда крон (190 миллионов долларов), в него войдут в том числе ракеты ПВО и средства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:06
2023-06-30T15:06
2023-06-30T15:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
дания
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Дании выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда крон (190 миллионов долларов), в него войдут в том числе ракеты ПВО и средства на закупку боеприпасов для артиллерии, сообщает датское минобороны. "Правительство готово предоставить пожертвования на сумму 1,3 миллиарда крон. Среди прочего пакет помощи включает в себя ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что очередной пакет военной помощи составлен "на основе потребностей и запросов Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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украина, россия, дания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине
Дания передаст Украине ракеты ПВО и средства на закупку боеприпасов для артиллерии