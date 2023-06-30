Рейтинг@Mail.ru
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 30.06.2023 (обновлено: 11:29 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/pomosch-1881393378.html
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве - РИА Новости, 30.06.2023
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве
На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:27
2023-06-30T11:29
судан
сергей лавров
россия
в мире
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и гуманитарное содействие, заявил замглавы переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар. "Мы говорили о политических вопросах, о прекращении войны, мы не говорили о поставках вооружений и получили обещание, что мы получим поддержку, гуманитарную помощь", – сказал Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву. Он добавил, что военные вопросы будут обсуждаться только после окончания конфликта в Судане.
https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html
судан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судан, сергей лавров, россия, в мире, столкновения в хартуме
Судан, Сергей Лавров, Россия, В мире, Столкновения в Хартуме
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве

Замглавы переходного Суверенного совета Судана Агар не обсуждал с Лавровым военную помощь

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и гуманитарное содействие, заявил замглавы переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар.
"Мы говорили о политических вопросах, о прекращении войны, мы не говорили о поставках вооружений и получили обещание, что мы получим поддержку, гуманитарную помощь", – сказал Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву.
Он добавил, что военные вопросы будут обсуждаться только после окончания конфликта в Судане.
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана
2 мая, 12:19
 
СуданСергей ЛавровРоссияВ миреСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала