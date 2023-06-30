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Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве - РИА Новости, 30.06.2023
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве
На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:27
2023-06-30T11:27
2023-06-30T11:29
судан
сергей лавров
россия
в мире
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и гуманитарное содействие, заявил замглавы переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар. "Мы говорили о политических вопросах, о прекращении войны, мы не говорили о поставках вооружений и получили обещание, что мы получим поддержку, гуманитарную помощь", – сказал Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву. Он добавил, что военные вопросы будут обсуждаться только после окончания конфликта в Судане.
https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html
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судан, сергей лавров, россия, в мире, столкновения в хартуме
Судан, Сергей Лавров, Россия, В мире, Столкновения в Хартуме
Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве
Замглавы переходного Суверенного совета Судана Агар не обсуждал с Лавровым военную помощь