https://ria.ru/20230630/pomosch-1881393378.html

Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве

Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве - РИА Новости, 30.06.2023

Глава делегации Судана рассказал подробности встречи с Лавровым в Москве

На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:29

судан

сергей лавров

россия

в мире

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прошедшей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым делегация Судана не просила военной помощи, обсуждались только политические вопросы и гуманитарное содействие, заявил замглавы переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар. "Мы говорили о политических вопросах, о прекращении войны, мы не говорили о поставках вооружений и получили обещание, что мы получим поддержку, гуманитарную помощь", – сказал Агар на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву. Он добавил, что военные вопросы будут обсуждаться только после окончания конфликта в Судане.

https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html

судан

россия

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судан, сергей лавров, россия, в мире, столкновения в хартуме