https://ria.ru/20230630/politika-1881584910.html
Запад продолжает мыслить колониальными методами, заявил Лавров
Запад продолжает мыслить колониальными методами, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023
Запад продолжает мыслить колониальными методами, заявил Лавров
Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:32
2023-06-30T23:32
2023-06-30T23:32
в мире
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украина
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных стран, он продолжает мыслить и действовать колониальными методами, заявил в интервью в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных. Он продолжает мыслить и действовать колониальными методами – живя за счет остальных", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии". Он отметил, что для того, чтобы ООН стала действенным международным инструментом, "нужно выполнять Устав ООН и необходимо вернуться к обязательствам, которые были торжественно провозглашены, подписаны, ратифицированы". Министр обратил внимание, что пару лет назад на одном из саммитов G20 была принята декларация о зеленом переходе и изменении климата. Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны резонно заметили, что они еще не достигли постиндустриальной стадии развития, так как еще далеки от этого, поэтому они не могут взять и отказаться от индустриализации, но будут готовы использовать технологии, дружественные по отношению к природе. "Было согласовано, что на эти цели выделяется 100 миллиардов долларов на определенный период. До сих пор ничего не сделано", - указал Лавров. Он подчеркнул, что статистика, которая ведется в отношении помощи Украине, показывает цифру в 160 миллиардов долларов. "Наверное, африканские и другие страны, нуждающиеся в помощи извне, оценивают, с одной стороны, как Запад относится к их нуждам и тем обязательствам, которые принимались в рамках ООН, о помощи этим странам. С другой – как Запад относится не к нуждам украинского народа, а своей одержимости использовать украинский народ для войны с Российской Федерацией", - добавил глава российской дипломатии.
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в мире, россия, украина, сергей лавров, оон, большая двадцатка
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, Большая двадцатка
Запад продолжает мыслить колониальными методами, заявил Лавров
Лавров: корни проблем человечества заключаются в отказе Запада уважать равенство стран
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных стран, он продолжает мыслить и действовать колониальными методами, заявил в интервью
в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Все корни проблем человечества после создания ООН заключаются в том, что Запад категорически отказывался действовать, уважая суверенное равенство всех остальных. Он продолжает мыслить и действовать колониальными методами – живя за счет остальных", - сказал Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".
Он отметил, что для того, чтобы ООН стала действенным международным инструментом, "нужно выполнять Устав ООН и необходимо вернуться к обязательствам, которые были торжественно провозглашены, подписаны, ратифицированы".
Министр обратил внимание, что пару лет назад на одном из саммитов G20
была принята декларация о зеленом переходе и изменении климата. Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны резонно заметили, что они еще не достигли постиндустриальной стадии развития, так как еще далеки от этого, поэтому они не могут взять и отказаться от индустриализации, но будут готовы использовать технологии, дружественные по отношению к природе.
"Было согласовано, что на эти цели выделяется 100 миллиардов долларов на определенный период. До сих пор ничего не сделано", - указал Лавров.
Он подчеркнул, что статистика, которая ведется в отношении помощи Украине
, показывает цифру в 160 миллиардов долларов.
"Наверное, африканские и другие страны, нуждающиеся в помощи извне, оценивают, с одной стороны, как Запад относится к их нуждам и тем обязательствам, которые принимались в рамках ООН, о помощи этим странам. С другой – как Запад относится не к нуждам украинского народа, а своей одержимости использовать украинский народ для войны с Российской Федерацией", - добавил глава российской дипломатии.
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