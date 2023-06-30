https://ria.ru/20230630/pokupka-1881454678.html
ФАС одобрила покупку Russ Outdoor оператора наружной рекламы Gallery
ФАС одобрила покупку Russ Outdoor оператора наружной рекламы Gallery - РИА Новости, 30.06.2023
ФАС одобрила покупку Russ Outdoor оператора наружной рекламы Gallery
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:20
2023-06-30T14:20
2023-06-30T14:23
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого является "Стинн", другого крупного оператора наружной рекламы - компании Gallery, сообщило ведомство. "ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО "Стинн" 100% уставного капитала ООО "Медиа-1 Аутдор" и одобрила его", - говорится в сообщении. Отмечается, что на едином рынке рекламы в 2022 году примерно 8% пришлось на наружную рекламу. Таким образом, по мнению ФАС, сделка не приведет к установлению доминирующего положения "Стинн" на едином рынке рекламы, и нет оснований для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют. "Вместе с тем, учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения, касающиеся указанной сделки, в результате обсуждения компания "Стинн" приняла на себя добровольные обязательства по ряду ограничений. Так, компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. При этом в случае поступления в службу мотивированных жалоб от участников рынка "Стинн" будет предоставлять ФАС необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней", - добавляется в сообщении. Кроме того, в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию. Также в городах с населением меньше 500 тысяч человек "Стинн" установит цифровые билборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В свою очередь ФАС будет следить за влиянием сделки на рынок рекламы, а также проконтролирует порядок взаимодействия компании с контрагентами. Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в ряде городов России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах. Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года, а с 2018 года входит в группу "Медиа-1 Аутдор". Компания представлена более чем в 30 городах России и осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов.
https://ria.ru/20230616/volgina-1878734304.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС одобрила покупку Russ Outdoor оператора наружной рекламы Gallery
ФАС одобрила покупку крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor компании Gallery
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor, основным бенефициаром которого является "Стинн", другого крупного оператора наружной рекламы - компании Gallery, сообщило ведомство
.
"ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО "Стинн" 100% уставного капитала ООО "Медиа-1 Аутдор" и одобрила его", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на едином рынке рекламы в 2022 году примерно 8% пришлось на наружную рекламу. Таким образом, по мнению ФАС, сделка не приведет к установлению доминирующего положения "Стинн" на едином рынке рекламы, и нет оснований для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют.
"Вместе с тем, учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения, касающиеся указанной сделки, в результате обсуждения компания "Стинн" приняла на себя добровольные обязательства по ряду ограничений. Так, компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. При этом в случае поступления в службу мотивированных жалоб от участников рынка "Стинн" будет предоставлять ФАС необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в течение квартала после совершения сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию. Также в городах с населением меньше 500 тысяч человек "Стинн" установит цифровые билборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В свою очередь ФАС будет следить за влиянием сделки на рынок рекламы, а также проконтролирует порядок взаимодействия компании с контрагентами.
Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в ряде городов России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы
, поездах и вокзалах РЖД
и аэропортах.
Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года, а с 2018 года входит в группу "Медиа-1 Аутдор". Компания представлена более чем в 30 городах России и осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов.
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