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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.06.2023
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07:58 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/pogoda-1881352286.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:58
2023-06-30T07:58
москва
общество
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди и грозы. Днём в Москве плюс 18-20 градусов, в Московской области плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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москва, общество, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам пообещали облачную неустойчивую погоду и до 20 градусов в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве
Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди и грозы. Днём в Москве плюс 18-20 градусов, в Московской области плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская.
По словам специалиста, ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
Мужчина с зонтом в дождливую погоду на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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