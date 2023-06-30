https://ria.ru/20230630/pogoda-1881352286.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:58
2023-06-30T07:58
2023-06-30T07:58
москва
общество
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди и грозы. Днём в Москве плюс 18-20 градусов, в Московской области плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20230629/osadki-1881174120.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам пообещали облачную неустойчивую погоду и до 20 градусов в пятницу
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди и грозы. Днём в Москве плюс 18-20 градусов, в Московской области плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская.
По словам специалиста, ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
Почти треть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы