https://ria.ru/20230630/pogoda-1881352286.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:58

2023-06-30T07:58

2023-06-30T07:58

москва

общество

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами дожди и грозы. Днём в Москве плюс 18-20 градусов, в Московской области плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. По словам специалиста, ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20230629/osadki-1881174120.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), погода