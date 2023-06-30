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В Израиле на могиле брата премьера Нетаньяху нашли письмо с угрозами

В Израиле на могиле брата премьера Нетаньяху нашли письмо с угрозами - РИА Новости, 30.06.2023

В Израиле на могиле брата премьера Нетаньяху нашли письмо с угрозами

Письмо с угрозами в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху было найдено на могиле его брата Йонатана, участника израильской операции "Энтеббе" в Уганде по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:04

2023-06-30T15:04

2023-06-30T15:04

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

уганда

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Письмо с угрозами в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху было найдено на могиле его брата Йонатана, участника израильской операции "Энтеббе" в Уганде по спасению заложников, спецслужбы начали расследование, сообщила в пятницу полиция Израиля. "Полиция Израиля начала совместное расследование со Службой общей безопасности (ШАБАК) в связи с письмом с угрозами, которое было найдено сегодня на могиле покойного Йонатана Нетаньяху на горе Герцля в Иерусалиме", - говорится в сообщении полиции в Twitter. По данным 13-го канала израильского телевидения, спецслужбы квалифицируют угрозу как психологическое давление, главная цель которого - запугивание. В воскресенье премьер Нетаньяху и его брат Идо посетили военное кладбище на горе Герцля и возложили цветы к могиле их брата, подполковника Йонатана Нетаньяху, руководившего подразделением Сайерет Маткаль в ходе операции "Энтеббе" по освобождению заложников в Уганде, погибшего 47 лет назад. Ранее в июне 23-летний житель Бейт Шемеша был арестован по подозрению в публикации угроз в адрес премьера в одной из соцсетей.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, уганда