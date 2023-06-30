https://ria.ru/20230630/piknik-1881104917.html

Огненная тема: как устроить пикник без штрафов и пожаров

Огненная тема: как устроить пикник без штрафов и пожаров - РИА Новости, 30.06.2023

Огненная тема: как устроить пикник без штрафов и пожаров

Лето для многих москвичей является своеобразным синонимом слова "шашлыки". Горожане начинают выбираться на природу и в парки, чтобы устроить пикник. В Москве... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:00

2023-06-30T09:00

2023-06-30T09:05

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Лето для многих москвичей является своеобразным синонимом слова "шашлыки". Горожане начинают выбираться на природу и в парки, чтобы устроить пикник. В Москве есть несколько отведенных для этого зон, но и там, как и в других местах отдыха, важно соблюдать определенные правила. РИА Новости напоминает, как провести время на природе без последствий и каким образом московские власти следят за пожарной безопасностью в городе.Бытовые хлопотыЛюбой пикник можно условно разделить на два вида – с мангалом и без. Если вы хотите отдохнуть на природе, не используя жаровню, то можете сделать это в любом городском парке или сквере, кроме заповедных и коммерческих участков. Если планы пожарить шашлыки все же есть, то нужно помнить, что применение мангала строго регламентировано географией разрешенных мест.Организованные пикниковые зоны укомплектованы всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного отдыха отдыхающих. На точках предусмотрены лавочки со столами, навесы, урны для мусора, стационарные мангалы. Дополнительно на площадках установлены ящики с песком и информационные щиты с правилами поведения в пикниковой зоне, телефонами аварийных служб и памятками по противопожарной безопасности.На отдельных точках доступен бесплатный городской Wi-Fi, работают общественные туалетные кабины, пункты питания и прокат велосипедов и самокатов.А вот во дворах жилых домов, на парковках и в зеленых зонах Москвы (парках, скверах, на особо охраняемых природных территориях) разведение открытого огня запрещено! Нарушителям грозит административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.Но даже в пикниковых зонах существуют правила розжига мангала. Согласно московскому законодательству, запрещено причинять ущерб зеленым насаждениям (деревьям, кустарникам, цветникам): ломать и спиливать ветки, обдирать кору, спиливать стволы. Поэтому категорически нельзя использовать ветки деревьев и кустарников в качестве дров.Природные территории столицы регулярно патрулируют инспекторы "Мосприроды", сотрудники полиции, МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Если в процессе рейдов выявляют нарушителей, им выписывают денежные штрафы, соразмерные причиненному ущербу.Поэтому рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве угля, дров и средств для розжига.Чтобы избежать несчастных случаев при разведении огня, стоит придерживаться определенных правил: пламя раздувать в мангале и ему подобных металлических конструкциях, рядом с ним держать емкость с водой и не ставить поблизости легковоспламеняющиеся материалы, также нужно постоянно присматривать за огнем.Превентивные мерыЛетом в Москве возрастает опасность возникновения пожаров. Поэтому столичные власти усиливают работу и контроль в этом направлении. Например, в этом году более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, городских парков, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы. Каждый расчет состоит из трех специалистов и одной поливомоечной машины.Такая спецтехника способна быстро доставить к месту происшествия восемь тонн воды. Кроме того, к насосу поливомоечной машины можно подключить пожарный рукав. Это позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению возгораний на природных и озелененных территориях, особенно если водоисточники находятся в удалении. Так, в ТиНАО дежурство 14 расчетов организовано в поселениях Воскресенское, Мосрентген, Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Кокошкино, Внуковское, Марушкинское, Первомайское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Десеновское, городском округе Московский.Остальные расчеты размещены в том числе вблизи природно-исторических парков "Измайлово", "Косинский", "Битцевский лес" и "Москворецкий", природного парка "Тушинский", национального парка "Лосиный остров", парков "Сокольники" и "Братеевская пойма".Помимо этого, в Москве проводятся рейды на природных территориях на предмет пресечения разведения костров, использования мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи вне специально обустроенных площадок.В рейдах принимают участие:Также они следят за чистотой территорий и предотвращают сжигание мусора. Проводится разъяснительная и агитационная работа, очистка природных зон от горючих отходов, мусора и сухой растительности. Особое внимание уделяется вероятным местам возгораний – это пикниковые точки, а также места массового отдыха людей.С воздуха за обстановкой следят сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ). Работники учреждения не только тушат пожары, но и спасают людей из лесных массивов, а также проводят разведку пожароопасной обстановки в столице. Авиационный парк МАЦ насчитывает одиннадцать единиц специализированных вертолетов: четыре пожарных КА-32, один Ми 26Т, пять санитарных бортов ВК117С-2 и один Bell 429.При тушении пожаров на вертолеты Ка-32А и Ми-26Т с помощью внешней подвески крепится водосливное устройство. Это емкость, которая заполняется водой из открытых водоисточников (Москва-река, реки, озера). В зависимости от грузоподъемности вертолет может набрать от 5 до 15 тонн воды.

https://ria.ru/20220418/mangal-1784141674.html

https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, тинао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосприрода, "сокольники", городское хозяйство москвы, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, московский авиационный центр, туризм