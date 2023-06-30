Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Премьер Индии Моди выразил Путину поддержку действий России по защите порядка
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности, сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. В связи с событиями 24 июня с.г. Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества отмечена важность реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 года и по итогам первого квартала с.г.
"Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Кроме того, Нарендра Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах.