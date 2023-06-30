https://ria.ru/20230630/peregovory-1881487445.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 30.06.2023

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:47

2023-06-30T15:47

2023-06-30T16:04

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

брикс

попытка вооруженного мятежа

украина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности, сообщили в пресс-службе Кремля."По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. В связи с событиями 24 июня с.г. Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что при обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества отмечена важность реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 года и по итогам первого квартала с.г."Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Кроме того, Нарендра Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - добавляется в сообщении.Также была затронута ситуация вокруг Украины. Путин дал оценку нынешнего положения дел в зоне СВО, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.Подчеркивается, что разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

индия

россия

украина

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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, брикс, попытка вооруженного мятежа, украина