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Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 30.06.2023
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15:47 30.06.2023 (обновлено: 16:04 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/peregovory-1881487445.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 30.06.2023
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:47
2023-06-30T16:04
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
брикс
попытка вооруженного мятежа
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности, сообщили в пресс-службе Кремля."По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. В связи с событиями 24 июня с.г. Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что при обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества отмечена важность реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 года и по итогам первого квартала с.г."Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Кроме того, Нарендра Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - добавляется в сообщении.Также была затронута ситуация вокруг Украины. Путин дал оценку нынешнего положения дел в зоне СВО, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.Подчеркивается, что разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, брикс, попытка вооруженного мятежа, украина
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Попытка вооруженного мятежа, Украина
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Премьер Индии Моди выразил Путину поддержку действий России по защите порядка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил президенту России Владимиру Путину понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите порядка и обеспечению стабильности, сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. В связи с событиями 24 июня с.г. Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества отмечена важность реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 года и по итогам первого квартала с.г.
"Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Кроме того, Нарендра Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - добавляется в сообщении.
Также была затронута ситуация вокруг Украины. Путин дал оценку нынешнего положения дел в зоне СВО, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта.
Подчеркивается, что разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах.
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ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиБРИКСПопытка вооруженного мятежаУкраина
 
 
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