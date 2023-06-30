https://ria.ru/20230630/patriarkh-1881550200.html

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград - РИА Новости, 30.06.2023

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу вечером прибыл с визитом в Калининград, сообщает сайт Московской патриархии. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:37

2023-06-30T19:37

2023-06-30T19:37

религия

калининградская область

калининград

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская патриархия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу вечером прибыл с визитом в Калининград, сообщает сайт Московской патриархии. "Вечером 30 июня 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — говорится в сообщении. После избрания на Патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии, напоминает ресурс Московской патриархии, отмечая, что в октябре 2016 года в Калининградской области образована Калининградская митрополия. "Священный Синод принял к сведению и одобрил выраженную калининградцами просьбу оставить за Святейшим Патриархом временное управление Калининградской митрополией", - говорится в сообщении. Визит патриарха Кирилла в Калининградскую область продлится до 3 июля.

https://ria.ru/20230629/primirenie-1881311375.html

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калининградская область, калининград, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия