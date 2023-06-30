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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград - РИА Новости, 30.06.2023
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Религия
 
19:37 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/patriarkh-1881550200.html
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград - РИА Новости, 30.06.2023
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу вечером прибыл с визитом в Калининград, сообщает сайт Московской патриархии. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:37
2023-06-30T19:37
религия
калининградская область
калининград
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу вечером прибыл с визитом в Калининград, сообщает сайт Московской патриархии. "Вечером 30 июня 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — говорится в сообщении. После избрания на Патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии, напоминает ресурс Московской патриархии, отмечая, что в октябре 2016 года в Калининградской области образована Калининградская митрополия. "Священный Синод принял к сведению и одобрил выраженную калининградцами просьбу оставить за Святейшим Патриархом временное управление Калининградской митрополией", - говорится в сообщении. Визит патриарха Кирилла в Калининградскую область продлится до 3 июля.
https://ria.ru/20230629/primirenie-1881311375.html
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калининградская область, калининград, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия
Религия, Калининградская область, Калининград, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская Патриархия
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу вечером прибыл с визитом в Калининград, сообщает сайт Московской патриархии.
"Вечером 30 июня 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — говорится в сообщении.
После избрания на Патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии, напоминает ресурс Московской патриархии, отмечая, что в октябре 2016 года в Калининградской области образована Калининградская митрополия.
"Священный Синод принял к сведению и одобрил выраженную калининградцами просьбу оставить за Святейшим Патриархом временное управление Калининградской митрополией", - говорится в сообщении.
Визит патриарха Кирилла в Калининградскую область продлится до 3 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Церкви должны участвовать в примирении народов, заявил патриарх Кирилл
29 июня, 20:12
 
РелигияКалининградская областьКалининградПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская Патриархия
 
 
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