https://ria.ru/20230630/parizh-1881466663.html

В Париже туристы наблюдают за уборкой улиц после погрома

В Париже туристы наблюдают за уборкой улиц после погрома - РИА Новости, 30.06.2023

В Париже туристы наблюдают за уборкой улиц после погрома

Полиция и служба безопасности торгового центра Ле-Аль, находящегося в центре Парижа, недалеко от Лувра и улицы Риволи, в пятницу убирают последствия ночных... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:30

2023-06-30T15:30

2023-06-30T15:31

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365619_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_fffd74644fd00a0c32b5f5de2ac90088.jpg

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Полиция и служба безопасности торгового центра Ле-Аль, находящегося в центре Парижа, недалеко от Лувра и улицы Риволи, в пятницу убирают последствия ночных погромов после убийства подростка стражем порядка, передает корреспондент РИА Новости. У торгового центра Ле-Аль столпилась группа туристов. Они смотрят на выбитые стекла витрин и разворованный магазин Nike. Француженка-экскурсовод объясняет, что это следы погромов, которые длятся уже три дня, после того, как полицейский в парижском пригороде застрелил подростка. В спортивном магазине в Ле-Аль полностью выбиты стеклянные витрины, внутри - поваленные манекены и разбросанные коробки. Видно, что магазин разгромили намеренно, чтобы обворовать. Подход к нему оцеплен, внутри работает полиция, снимая отпечатки пальцев. Французы в спешке проходят мимо - для них это привычная картина, передает корреспондент РИА Новости. Накануне СМИ сообщили, что ряд магазинов Парижа подвергся мародерству. Эксперты и СМИ пишут, что волна беспорядков в стране напоминает протесты 2005 года. Тогда погромы после гибели двух подростков, скрывавшихся от полиции, длились более двух недель. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по их информации, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. По сообщению МВД, на акциях в четверг были задержаны 870 человек.

https://ria.ru/20230602/evropa-1875716648.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере