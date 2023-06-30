Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя
Цивилев поздравил личный состав отряда спецназа "Кузбасс" с вручением Боевого знамени
© Фото : Администрация Правительства КузбассаСергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "КуZбасс" с вручением Боевого знамени
Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "КуZбасс" с вручением Боевого знамени
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В соответствии с документом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, на площади Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове отдельному отряду специального назначения войск национальной гвардии в торжественной обстановке вручено Боевое знамя. Официальный текст зачитал первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии, Герой России, генерал-майор Сергей Бураков. Со знаменательным событием военнослужащих лично поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении.
С февраля 2022 года личный состав отряда принимает участие в СВО. Грамотные и самоотверженные действия кузбасских спецназовцев не раз спасали жизнь бойцов из других подразделений.
"В святом для каждого кузбассовца месте — на площади Мемориала Воину-Освободителю — вы сегодня получаете главную реликвию, Боевое знамя. Несите его с честью, как все предыдущие поколения, как ваши деды и прадеды. Вы это заслужили, ваш отряд когда-то помогал строить Кузбасс и все главные заводы на территории Кемерова. Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами!", — сказал Цивилев.
В общей сложности за время существования отряда кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более 1 300 военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий, более 60 из них удостоены высшего символа спецназа — крапового берета. За мужество и героизм при выполнении воинского долга 158 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения "Кузбасс" — старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов — удостоены звания Героя России (посмертно).