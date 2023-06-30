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Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя - РИА Новости, 30.06.2023
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12:45 30.06.2023
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Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя
Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя - РИА Новости, 30.06.2023
Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:45
2023-06-30T12:45
кемерово
кемеровская область
россия
владимир путин
сергей цивилев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает пресс-служба правительства региона. "В соответствии с документом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, на площади Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове отдельному отряду специального назначения войск национальной гвардии в торжественной обстановке вручено Боевое знамя. Официальный текст зачитал первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии, Герой России, генерал-майор Сергей Бураков. Со знаменательным событием военнослужащих лично поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении. С февраля 2022 года личный состав отряда принимает участие в СВО. Грамотные и самоотверженные действия кузбасских спецназовцев не раз спасали жизнь бойцов из других подразделений. "В святом для каждого кузбассовца месте — на площади Мемориала Воину-Освободителю — вы сегодня получаете главную реликвию, Боевое знамя. Несите его с честью, как все предыдущие поколения, как ваши деды и прадеды. Вы это заслужили, ваш отряд когда-то помогал строить Кузбасс и все главные заводы на территории Кемерова. Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами!", — сказал Цивилев. В общей сложности за время существования отряда кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более 1 300 военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий, более 60 из них удостоены высшего символа спецназа — крапового берета. За мужество и героизм при выполнении воинского долга 158 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения "Кузбасс" — старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов — удостоены звания Героя России (посмертно).
https://ria.ru/20230601/kuzbass-1875548874.html
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кемерово, кемеровская область, россия, владимир путин, сергей цивилев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Кемерово, Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя

Цивилев поздравил личный состав отряда спецназа "Кузбасс" с вручением Боевого знамени

© Фото : Администрация Правительства КузбассаСергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "КуZбасс" с вручением Боевого знамени
Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения КуZбасс с вручением Боевого знамени - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "КуZбасс" с вручением Боевого знамени
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В соответствии с документом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, на площади Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове отдельному отряду специального назначения войск национальной гвардии в торжественной обстановке вручено Боевое знамя. Официальный текст зачитал первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии, Герой России, генерал-майор Сергей Бураков. Со знаменательным событием военнослужащих лично поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении.
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С февраля 2022 года личный состав отряда принимает участие в СВО. Грамотные и самоотверженные действия кузбасских спецназовцев не раз спасали жизнь бойцов из других подразделений.
"В святом для каждого кузбассовца месте — на площади Мемориала Воину-Освободителю — вы сегодня получаете главную реликвию, Боевое знамя. Несите его с честью, как все предыдущие поколения, как ваши деды и прадеды. Вы это заслужили, ваш отряд когда-то помогал строить Кузбасс и все главные заводы на территории Кемерова. Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами!", — сказал Цивилев.
В общей сложности за время существования отряда кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более 1 300 военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий, более 60 из них удостоены высшего символа спецназа — крапового берета. За мужество и героизм при выполнении воинского долга 158 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения "Кузбасс" — старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов — удостоены звания Героя России (посмертно).
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КемеровоКемеровская областьРоссияВладимир ПутинСергей ЦивилевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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