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Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя

Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя - РИА Новости, 30.06.2023

Отряду спецназа "Кузбасс" вручили Боевое знамя

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:45

2023-06-30T12:45

2023-06-30T12:45

кемерово

кемеровская область

россия

владимир путин

сергей цивилев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения "Кузбасс" с вручением Боевого знамени, сообщает пресс-служба правительства региона. "В соответствии с документом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, на площади Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове отдельному отряду специального назначения войск национальной гвардии в торжественной обстановке вручено Боевое знамя. Официальный текст зачитал первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии, Герой России, генерал-майор Сергей Бураков. Со знаменательным событием военнослужащих лично поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", – говорится в сообщении. С февраля 2022 года личный состав отряда принимает участие в СВО. Грамотные и самоотверженные действия кузбасских спецназовцев не раз спасали жизнь бойцов из других подразделений. "В святом для каждого кузбассовца месте — на площади Мемориала Воину-Освободителю — вы сегодня получаете главную реликвию, Боевое знамя. Несите его с честью, как все предыдущие поколения, как ваши деды и прадеды. Вы это заслужили, ваш отряд когда-то помогал строить Кузбасс и все главные заводы на территории Кемерова. Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами!", — сказал Цивилев. В общей сложности за время существования отряда кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более 1 300 военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий, более 60 из них удостоены высшего символа спецназа — крапового берета. За мужество и героизм при выполнении воинского долга 158 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения "Кузбасс" — старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов — удостоены звания Героя России (посмертно).

https://ria.ru/20230601/kuzbass-1875548874.html

https://ria.ru/20230626/oborudovanie-1880435765.html

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Екатерина Зайцева

кемерово, кемеровская область, россия, владимир путин, сергей цивилев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество