https://ria.ru/20230630/otdykh-1881445378.html

Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР

Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР - РИА Новости, 30.06.2023

Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР

Астраханская область планирует принять на летний отдых 750 детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики, первая сотня школьников уже... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:01

2023-06-30T14:01

2023-06-30T14:02

астраханская область

астраханская область

луганская народная республика

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Астраханская область планирует принять на летний отдых 750 детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики, первая сотня школьников уже прибыла в регион, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. "Продолжаем помогать подшефному Кременскому району ЛНР. По моему поручению первая сотня школьников из села Новая Астрахань прибыла в Астраханскую область. Они будут отдыхать в детском лагере "Берёзка", - написал губернатор.Он добавил, что через две недели в Астраханскую область приедет следующая группа. "Всего за лето планируем организовать отдых для 750 ребят школьного возраста", - отметил Бабушкин. По его убеждению, у детей должны быть полноценные летние каникулы, а поскольку обстановка в Кременском районе к этому не располагает, "наша обязанность - обеспечить им благоприятные условия, ведь чужих детей не бывает". Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230609/astrakhan-1877172317.html

астраханская область

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астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин