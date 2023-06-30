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Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР - РИА Новости, 30.06.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
14:01 30.06.2023 (обновлено: 14:02 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/otdykh-1881445378.html
Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР
Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР - РИА Новости, 30.06.2023
Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР
Астраханская область планирует принять на летний отдых 750 детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики, первая сотня школьников уже... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:01
2023-06-30T14:02
астраханская область
астраханская область
луганская народная республика
астрахань
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Астраханская область планирует принять на летний отдых 750 детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики, первая сотня школьников уже прибыла в регион, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. "Продолжаем помогать подшефному Кременскому району ЛНР. По моему поручению первая сотня школьников из села Новая Астрахань прибыла в Астраханскую область. Они будут отдыхать в детском лагере "Берёзка", - написал губернатор.Он добавил, что через две недели в Астраханскую область приедет следующая группа. "Всего за лето планируем организовать отдых для 750 ребят школьного возраста", - отметил Бабушкин. По его убеждению, у детей должны быть полноценные летние каникулы, а поскольку обстановка в Кременском районе к этому не располагает, "наша обязанность - обеспечить им благоприятные условия, ведь чужих детей не бывает". Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
https://ria.ru/20230609/astrakhan-1877172317.html
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астраханская область, луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Астрахань, Игорь Бабушкин
Астраханская область планирует принять на отдых 750 детей из ЛНР

Губернатор Бабушкин: Астраханская область примет на летний отдых 750 детей из ЛНР

© Игорь Бабушкин/TelegramАвтобусы, на которых школьники из села Новая Астрахань прибыли на отдых в Астраханскую область
Автобусы, на которых школьники из села Новая Астрахань прибыли на отдых в Астраханскую область
© Игорь Бабушкин/Telegram
Автобусы, на которых школьники из села Новая Астрахань прибыли на отдых в Астраханскую область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Астраханская область планирует принять на летний отдых 750 детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики, первая сотня школьников уже прибыла в регион, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
«
"Продолжаем помогать подшефному Кременскому району ЛНР. По моему поручению первая сотня школьников из села Новая Астрахань прибыла в Астраханскую область. Они будут отдыхать в детском лагере "Берёзка", - написал губернатор.
Он добавил, что через две недели в Астраханскую область приедет следующая группа.
"Всего за лето планируем организовать отдых для 750 ребят школьного возраста", - отметил Бабушкин.
По его убеждению, у детей должны быть полноценные летние каникулы, а поскольку обстановка в Кременском районе к этому не располагает, "наша обязанность - обеспечить им благоприятные условия, ведь чужих детей не бывает".
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры, проведении диспансеризации населения и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.
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