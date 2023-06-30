Лукашенко прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии
Лукашенко: применять ядерное оружие из Белоруссии не придется, но оно должно быть в стране
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда не придется применять, однако оно должно размещаться в стране, приводит слова президента Белта.
"Сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Не надо никого критиковать, я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - приводит слова Лукашенко агентство.
"Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, - делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие - это плохо, делайте наоборот", - сыронизировал белорусский лидер.
Он также напомнил, как оппозиционеры в свое время кричали: "Придем к власти, Белорусскую АЭС уничтожим, она нам не нужна".
"Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда, и прежде всего от наших соседей - Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции. Вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили: "Не надо строить, надо уничтожить"? А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, - государство загнивающее, умирающее", - сказал президент Белоруссии.
Точно так же оппозиционеры сегодня говорят про ядерное оружие, резюмировал белорусский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.