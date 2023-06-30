https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881579293.html

Лукашенко прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023

Лукашенко прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда не придется применять, однако оно... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:20

2023-06-30T22:20

2023-06-30T22:20

белоруссия

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда не придется применять, однако оно должно размещаться в стране, приводит слова президента Белта. "Сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Не надо никого критиковать, я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", - приводит слова Лукашенко агентство."Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, - делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие - это плохо, делайте наоборот", - сыронизировал белорусский лидер. Он также напомнил, как оппозиционеры в свое время кричали: "Придем к власти, Белорусскую АЭС уничтожим, она нам не нужна". "Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда, и прежде всего от наших соседей - Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции. Вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили: "Не надо строить, надо уничтожить"? А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, - государство загнивающее, умирающее", - сказал президент Белоруссии. Точно так же оппозиционеры сегодня говорят про ядерное оружие, резюмировал белорусский лидер. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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белоруссия, польша, литва, владимир путин, александр лукашенко, белорусская аэс, в мире